Quatrième cas humain dans le Massachusetts détecté dans le comté de Middlesex

Le mois dernier également, un homme de 41 ans du New Hampshire est devenu le premier cas mortel d’EEE dans cet État depuis une décennie.

Certaines parties des comtés de Middlesex, Worcester et Plymouth restent exposées à un risque élevé ou critique d’infection, selon un communiqué du ministère de la Santé publique.

« Cette année, la saison de l’EEE a été particulièrement active et suscite beaucoup d’inquiétudes dans les communautés du Massachusetts », a déclaré le Dr Robbie Goldstein, commissaire à la santé publique de l’État, dans le communiqué. « Bien que l’EEE reste une maladie rare, le niveau de risque est élevé dans de nombreuses communautés. »

Les résidents sont priés de reprogrammer leurs activités extérieures du crépuscule à l’aube pour éviter les heures de pointe des moustiques, car les prévisions annoncent un temps chaud dans les prochains jours.

Les responsables de la santé publique ont trouvé 91 échantillons de moustiques positifs à l’EEE dans tout l’État cette année dans les comtés de Bristol, d’Essex et de Middlesex, ainsi que dans les comtés de Plymouth et de Worchester, où l’activité la plus importante a été concentrée, ont déclaré les responsables.

La dernière épidémie d’EEE dans le Massachusetts a duré de 2019 à 2020 et a entraîné 17 cas humains et sept décès, ont indiqué les autorités.

Plus d’informations, y compris tous les résultats positifs de l’EEE, peuvent être trouvées sur www.mass.gov/mosquito-borne-diseasesqui est mis à jour quotidiennement, ou en appelant la Division d’épidémiologie du DPH au 617-983-6800.

Vous pouvez contacter Kiera McDonald à [email protected].