Le Premier ministre a révélé hier soir que plus de 80000 personnes avaient été testées positives pour le coronavirus en une seule journée de décembre alors qu’il plongeait l’Angleterre dans un nouveau verrouillage national ce soir.

Le Royaume-Uni annonce plus de 50000 nouveaux cas par jour depuis une semaine maintenant, mais de nouveaux chiffres montrant les cas par date d’échantillonnage révèlent que 80000 personnes ont été testées positives pour le coronavirus le 29 décembre.

Cela vient après des craintes que le fait de permettre aux Britanniques de se mélanger à Noël dans certaines parties du pays ait alimenté un énorme pic dans les cas de virus, malgré l’interdiction des Londoniens et d’une grande partie du Sud-Est.

S’exprimant dans un discours télévisé à la nation, le Premier ministre a déclaré: « Le 29 décembre, plus de 80 000 personnes ont été testées positives pour Covid à travers le Royaume-Uni – un nouveau record.

«Le nombre de décès a augmenté de 20% au cours de la semaine dernière et continuera malheureusement d’augmenter. Mes pensées vont à tous ceux qui ont perdu des êtres chers.

Le Premier ministre a déclaré que 80000 personnes avaient été testées positives pour le coronavirus le 29 décembre lors de son discours à la nation

Downing Street a publié une série de diapositives montrant le problème auquel le pays est confronté en raison de la nouvelle variante du virus. Les données ont montré que le nombre de personnes admises dans les hôpitaux en Angleterre avec Covid-19 a augmenté par rapport au mois d’avril de l’année dernière. Le Royaume-Uni a également enregistré près de 1000 décès deux fois la semaine dernière

«La majeure partie du pays étant déjà soumise à des mesures extrêmes, il est clair que nous devons faire plus, ensemble, pour maîtriser cette nouvelle variante pendant le déploiement de nos vaccins.

«En Angleterre, il faut donc entrer dans un lock-out national suffisamment dur pour contenir cette variante.

«Cela signifie que le gouvernement vous demande à nouveau de rester chez vous.

« Vous ne pouvez quitter votre domicile que pour des raisons limitées autorisées par la loi, comme acheter des produits essentiels, travailler si vous ne pouvez absolument pas travailler à domicile, faire de l’exercice, demander une assistance médicale telle que passer un test Covid ou échapper à la violence domestique. ‘

L’annonce intervient alors que le Royaume-Uni a enregistré 58 784 nouveaux cas hier – une augmentation de 42% par rapport à lundi dernier.

Cela signifie que le Royaume-Uni a franchi le cap des 50000 infections par jour pendant une semaine, ce qui suggère que l’assouplissement des restrictions à Noël a contribué à alimenter l’épidémie.

Les chefs du ministère de la Santé ont également signalé 407 décès supplémentaires, en hausse de seulement 14% par rapport au chiffre enregistré la semaine dernière.

Mais cela peut prendre plusieurs semaines aux patients infectés pour tomber gravement malades et succomber à la maladie, ce qui signifie que les décès n’ont pas encore atteint leur apogée et continueront d’augmenter.

Le Royaume-Uni a enregistré près de 1 000 morts deux fois la semaine dernière, un bilan effroyable jamais vu depuis les jours les plus sombres du printemps.

Lors de son annonce télévisée, le Premier ministre a averti que la nouvelle variante du virus était entre 50 et 70% plus transmissible et qu’en Angleterre seulement, le nombre de patients atteints de coronavirus avait augmenté de près d’un tiers la semaine dernière.

Il a déclaré: « Depuis le début de la pandémie l’année dernière, tout le Royaume-Uni s’est engagé dans un grand effort national pour lutter contre Covid.

«Et il ne fait aucun doute qu’en combattant l’ancienne variante du virus, nos efforts collectifs ont fonctionné et auraient continué à fonctionner.

«Mais nous avons maintenant une nouvelle variante du virus. Il a été à la fois frustrant et alarmant de voir la vitesse à laquelle la nouvelle variante se répand.

Le Royaume-Uni a enregistré 58784 nouveaux cas aujourd’hui, une augmentation de 42% par rapport à lundi dernier, et a également enregistré 407 décès supplémentaires

Le Premier ministre a déclaré que rien qu’en Angleterre, le nombre de patients atteints de coronavirus avait augmenté de près d’un tiers la semaine dernière. Cela intervient lorsque le niveau d’alerte Covid passe de 4 à 5

« Nos scientifiques ont confirmé que cette nouvelle variante était entre 50 et 70% plus transmissible – cela signifie que vous êtes beaucoup, beaucoup plus susceptible d’attraper le virus et de le transmettre.

«Au moment où je vous parle ce soir, nos hôpitaux subissent plus de pression de Covid qu’à tout moment depuis le début de la pandémie.

«Rien qu’en Angleterre, le nombre de patients atteints de Covid dans les hôpitaux a augmenté de près d’un tiers la semaine dernière, pour atteindre près de 27 000. Ce nombre est de 40% supérieur au premier pic d’avril.

Les données du ministère de la Santé montrent que les cas de Covid ont explosé en Angleterre en décembre, malgré la mise en place du système de niveaux remanié du numéro 10.

Le 8 décembre, le taux hebdomadaire d’infection à coronavirus pour 100000 habitants s’élevait à 167, soit environ huit fois la limite du gouvernement pour imposer une quarantaine de voyage – 20 – à d’autres pays.

En une semaine, il avait bondi de 58% à 264 pour 100 000, comme le montrent les chiffres officiels du 15 décembre.

Le secrétaire à la Santé Matt Hancock a annoncé une nouvelle souche plus infectieuse – connue sous le nom de B.1.1.7. – avait été identifié un jour plus tôt, et avait déjà été repéré dans 60 autorités locales.

Le 19 décembre, le Premier ministre a ensuite annoncé que les restrictions de Noël de cinq jours avaient été annulées dans le Sud et sévèrement réduites dans le reste du pays. Il a également plongé la capitale et ses environs dans une nouvelle restriction de niveau 4, avec des gymnases et des magasins non essentiels forcés de fermer.

Les ministres ont insisté sur le fait que les niveaux précédents avaient été suffisants pour endiguer l’ancienne souche de coronavirus, mais la nouvelle variante avait rendu leurs mesures moins efficaces.

Mais le taux d’infection avait encore augmenté de 50% en Angleterre le 22 décembre, atteignant 400,4 pour 100 000 habitants.

Les nouvelles mesures interviennent alors que le Royaume-Uni a commencé le déploiement du vaccin Oxford / AstraZeneca hier après son approbation par les régulateurs la semaine dernière.

Un patient reçoit le vaccin Oxford / AstraZeneca au cabinet médical de Pontcae à Merthyr Tydfil, au Pays de Galles, ce mois-ci

Cette carte montre comment les variantes de coronavirus ont été suivies au fur et à mesure de leur propagation dans le monde

Mais les experts ont averti que l’impact des inoculations massives ne sera probablement pas évident avant avril au plus tôt, à condition que l’administration du vaccin augmente jusqu’à deux millions de doses par jour.

La semaine dernière, les scientifiques ont imputé la lenteur du déploiement du vaccin au manque d’investissement du gouvernement et à la négligence de la fabrication.

Sir John Bell, professeur de médecine regius à l’Université d’Oxford et membre du SAGE (Groupe consultatif scientifique pour les urgences), a déclaré qu’un investissement insuffisant dans la capacité de fabriquer des vaccins avait laissé la Grande-Bretagne mal préparée.

Il a accusé les gouvernements successifs de ne pas avoir réussi à renforcer la capacité de fabrication à terre de produits médicaux, Oxford / AstraZeneca comptant sur des sociétés externalisées pour aider à créer des doses, telles que Halix aux Pays-Bas, Cobra Biologics dans le Staffordshire et Oxford Biomedica.

Pendant ce temps, le médecin-chef de l’Angleterre, le professeur Chris Whitty, a averti que les problèmes de disponibilité des vaccins « resteraient le cas pendant plusieurs mois » alors que les entreprises luttaient pour répondre à la demande mondiale.