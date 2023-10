Quatre vérités (et un verdict) sur la victoire de l’Angleterre contre l’Italie

L’Angleterre a réservé sa place à l’Euro 2024 avec la victoire 3-1 de mardi soir contre l’Italie à Wembley, un match dans lequel elle était menée 1-0 avant que deux buts de Harry Kane et un de Marcus Rashford ne portent les Trois Lions aux trois points. Gab Marcotti a quelques points à souligner concernant le choc des poids lourds.

1. L’expérience compte

Le sélectionneur anglais Gareth Southgate l’a réaffirmé lors de sa conférence d’avant-match, lorsqu’il a évoqué à quel point les expériences de l’Angleterre ont été formatrices au cours des trois derniers tournois majeurs, atteignant les demi-finales de Russie 2018, la finale de l’Euro 2020 et les quarts de finale de Qatar 2022. Il a également noté que bien souvent, on apprend autant – sinon plus – des défaites.

Sept des onze de départ de mardi (plus Jordan Henderson, qui a quitté le banc) faisaient partie de cette équipe de la Coupe du monde 2018. Neuf des XI comptent au moins 45 sélections, tout comme Henderson. Dix des XI jouent au football en Ligue des champions cette année (enfin, en supposant que Maguire soit choisi par Erik ten Hag).

Comparez cela avec l’Italie. Ils ont complètement raté l’expérience des deux dernières Coupes du Monde. En fait, seuls cinq joueurs – Francesco Acerbi, Stephan El Shaarawy, Bryan Cristante, Giovanni Di Lorenzo et Gianluigi Donnarumma – avaient été sélectionnés dès le début de 2018. Parmi eux, seuls les trois derniers étaient des habitués de l’équipe nationale. côté au cours des dernières saisons. Seuls deux des onze de départ (Donnarumma et Nicolo’ Barella) comptent plus de 45 sélections, et seuls quatre des onze jouent pour des équipes de Ligue des champions cette saison.

Vous répugnez à attribuer des éléments intangibles comme l’expérience à ce qui se passe réellement sur le terrain, mais ceux qui se souviennent de l’Angleterre d’antan pourraient les imaginer s’énerver lorsqu’ils marquent un but et concèdent plusieurs occasions en première mi-temps à domicile. Celui-ci ne l’a pas fait.

De même, on se demande si une Italie plus expérimentée et aguerrie au combat aurait pu être un peu plus clinique avec les occasions qu’elle a créées.

2. La chimie compte

Southgate reçoit une tonne de bâton pour avoir continué à appeler Harry Maguire et Kalvin Phillips, qui ont tous deux commencé mardi soir. Cela s’explique principalement par le fait qu’aucun des deux ne joue très souvent pour son club – Maguire a débuté neuf matches de championnat au cours des 15 derniers mois, Phillips seulement deux – et quand ils jouent, principalement en coupe, ils ne sont pas particulièrement bons. .

Cela est peut-être dû en partie au fait que Southgate n’est pas enthousiasmé par les alternatives – à tort ou à raison, cette dernière à mon avis – mais vous soupçonnez que cela tient en grande partie à un véritable sentiment de valorisation de ce qu’ils font au sein du système. terrain et le vestiaire à côté.

Phillips n’a fait ses débuts qu’en septembre 2020, mais compte pourtant 30 sélections. Ils connaissent parfaitement le style de jeu pas si aventureux de Southgate et fonctionnent bien dans ce système. Intégrer un nouveau venu – surtout s’il joue différemment en club – n’est pas simple : il doit être une véritable valeur ajoutée pour que cela en vaille la peine, car vous perdriez cette alchimie.

C’est exactement le genre d’alchimie que l’Italie n’a pas. En partie parce que la plupart n’ont pas beaucoup joué pour l’équipe nationale, en partie parce que l’entraîneur Luciano Spalletti n’est aux commandes que depuis environ six semaines.

La victoire de l’Angleterre sur l’Italie a beaucoup à voir avec l’expérience des Trois Lions et la chimie de l’équipe, deux choses que les Azzurri essaient encore de cultiver. Michael Regan – La FA/La FA via Getty Images

3. Les individus comptent

Ce n’est pas seulement le fait que l’Angleterre a, objectivement, de meilleurs joueurs que ceux que l’Italie a sortis. C’est que, dans les moments clés, les meilleurs joueurs ont gagné leurs combats individuels, probablement parce qu’ils sont de meilleurs joueurs.

Qu’il s’agisse de Harry Kane qui fonce au milieu sur le troisième but, de Marcus Rashford qui coupe depuis le flanc, de Declan Rice qui domine le milieu du parc ou, bien sûr, de Jude Bellingham qui se déchaîne au milieu pour marquer un but et remporter un penalty, la qualité supérieure transparaissait. Les tactiques ne peuvent que masquer certaines choses et, surtout dans les espaces ouverts, le football est une série de batailles individuelles que les meilleurs joueurs anglais gagnaient généralement.

D’un autre côté, l’Italie a très mal défendu, surtout au milieu. Giorgio Scalvini et Alessandro Bastoni (qui a remplacé Acerbi) sont des défenseurs très doués qui n’ont pas réussi à performer ce soir-là.

4. Le contexte compte

Les managers disent toujours qu’ils sortent pour gagner et bien jouer et bla-bla-bla, mais les joueurs peuvent aussi lire les classements. C’était un match qui importait peu, ce qui signifie que la pression était réduite des deux côtés.

Si l’Angleterre avait perdu, elle aurait quand même dominé le groupe et aurait été presque certaine de se qualifier, étant donné que ses deux derniers matchs sont la Macédoine du Nord à l’extérieur et Malte à domicile. L’Italie aurait quand même dû éviter la défaite contre l’Ukraine le 20 novembre. (Le seul véritable avantage ? Ne pas avoir besoin de battre la Macédoine du Nord le 17 novembre). Un match nul n’aurait également eu aucune incidence sur les perspectives de l’Italie.

La logique suggère que vous devriez être capable de mieux jouer lorsque la pression est relâchée, car vous pouvez simplement vous concentrer sur les résultats. Peut-être que cela fonctionne ainsi parfois, mais en réalité, de nombreuses équipes jouent avec l’adrénaline. Connaître que le jeu n’a qu’une importance limitée aura un effet modérateur.

5. Cela dit, c’est la bonne voie à suivre… pour les deux équipes

Nous pouvons débattre sans fin pour savoir si Southgate est trop prudent, mais en termes de résultats dans les tournois majeurs, c’est aussi bon que l’Angleterre l’a été depuis un demi-siècle. Et il a cultivé une image pour l’équipe qui a évité de nombreux psychodrames des anciennes équipes anglaises, les rendant même sympathiques auprès du genre de supporter qui a toujours donné la priorité à son club.

Ce n’est pas particulièrement sophistiqué ou moderne – la plupart des grands clubs jouent un football complètement différent – ​​et on se demande ce qui se passe lorsque la variabilité conspire contre lui : même mardi, il y a un univers parallèle lorsque Jordan Pickford ne fait pas cet arrêt, où Phillips est expulsé pour un deuxième jaune, alors que les défenseurs italiens ne font pas tous les Keystone Kops. Mais ça marche pour lui, et ça marche aussi pour l’Angleterre.

Quant à Spalletti, une chose qu’il partage avec son prédécesseur, Roberto Mancini, est la conviction qu’il faut jouer au football moderne. Cela signifie presser, posséder et engager les hommes vers l’avant. C’est ce qui a permis de livrer de l’argenterie à la plupart des meilleurs clubs du monde, de Manchester City au Bayern en passant par Liverpool. Cela peut aller à l’encontre du Azzurri stéréotype, mais ce moule a été brisé il y a des années par Mancini.

Le problème est que vous avez besoin des joueurs pour le faire et comme il l’a lui-même souligné, vous vous exposez à des risques en contre-attaque, comme l’Angleterre a exploité à Wembley. Ce dernier, espérez-vous, est quelque chose qui peut être corrigé avec le temps, même s’il ne disparaîtra jamais.

Pour ce qui est d’avoir les bons joueurs, il peut citer les gars qui n’étaient pas disponibles pour lui ce soir-là (Mattia Zaccagni, Ciro Immobile, Lorenzo Pellegrini et Federico Chiesa pour cause de blessure, Nicolo Zaniolo et Sandro Tonali parce qu’ils faisaient l’objet d’une enquête pour paris illégaux). ) et à une génération talentueuse de jeunes joueurs qui arrivent. L’Italie a remporté l’Euro des moins de 19 ans et atteint la finale de la Coupe du monde des moins de 20 ans ; cela ira mieux.