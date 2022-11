Quatre types de chats qu’un vétérinaire ne choisirait jamais

Ben Simpson-Vernon, un vétérinaire en Angleterre, est devenu viral récemment avec deux TikToks. Le premier énumère les cinq races de chiens qu’il ne choisirait jamais (désolé, carlins), et le second partagé cinq races de chiens qu’il choisirait (youpi pour les cabots !). Naturellement, Simpson-Vernon a dû tourner son attention vers nos amis félins.

Un des vétérinaires vidéos les plus récentes explique les quatre races de chats que lui, en tant que vétérinaire, ne choisirait jamais. Trois sont dus à des raisons de santé, mais un est une pure préférence personnelle. Il a également souligné que ce sont des races qu’il n’aurait jamais acheter, parce qu’il envisagerait de donner des maisons à ces chats s’ils étaient dans une situation de sauvetage où ils devaient être adoptés.

Lisez la suite (et pour le contraste, voici le seul type de chat Simpson-Vernon aurait obtenir).

Chats du Bengale

Simpson-Vernon fait l’éloge du beau pelage du chat Bengal, mais souligne qu’il s’agit d’un hybride entre un chat domestique et un type de chat sauvage appelé chat léopard asiatique.

“Donc, ils sont encore assez sauvages en termes de comportement et de tempérament”, dit-il, notant que chez le vétérinaire, cette race a acquis la réputation d’être “assez agressive”. Il note également que cette race intelligente a besoin de beaucoup de stimulation et ne convient pas à certaines familles.

Chats Sphynx

Le Sphynx est un chat sans poils, et certainement l’un des plus atypiques de la famille des félins. Et c’est là que Simpson-Vernon cesse d’être vétérinaire et devient simplement une personne avec des opinions.

“Ce sont de gentils chats. Je préfère simplement câliner un chat tout doux”, dit-il.

Chats Scottish fold

Les chats Scottish fold répondent certainement aux critères “moelleux” de Simpson-Vernon, mais c’est un problème de santé qui leur donne leurs oreilles distinctives. Ces oreilles “pliées” sont causées par un trouble du cartilage, dit-il, et ce même trouble se retrouve dans toutes les articulations du chat. Cela leur donne généralement une arthrite douloureuse à un jeune âge. Simpson-Vernon affiche même des radiographies d’un Scottish fold par rapport à un chat normal, indiquant la différence.

“Pour moi, c’est juste cruel et injuste, et je ne pourrais jamais soutenir leur élevage”, dit-il.

Chats persans

Son premier choix est l’élégant chat persan.

“C’est à cause de la platitude de leurs visages et du nombre de problèmes que cela leur cause en matière de santé et de leur vie quotidienne”, explique Simpson-Vernon. “Les gens ne réalisent pas qu’ils peuvent avoir du mal à respirer aussi mal que certains des races de chiens à face plate.

Le pauvre persan est également sujet aux problèmes oculaires et cardiaques, rénaux et dentaires.

“Donc, ils sont un peu un désastre sanitaire dans l’ensemble”, dit-il.