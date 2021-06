Quatre tours de refroidissement géantes de centrales électriques s’effondrent dans une explosion spectaculaire

QUATRE tours de refroidissement de centrales électriques géantes s’effondrent dans une explosion spectaculaire.

Les mastodontes en béton de 117 m (384 pieds) ont été détruits à 11 h 15 hier.

Les tours de refroidissement géantes de la centrale électrique de Rugeley s’effondrent dans une explosion Crédit : SWNS

Chacun a refroidi six millions de gallons d’eau une heure avant la fermeture de l’usine en 2016.

Ils seront remplacés par 2 300 maisons à faible émission de carbone et une école à Rugeley, Staffs.

La ministre de l’Énergie, Anne-Marie Trevelyan, a déclaré : « Ce réaménagement contribuera à donner un nouveau souffle à la communauté tout en soutenant nos engagements climatiques ambitieux.

Elle a ajouté: « Nous nous engageons à reconstruire plus écologiquement après la pandémie et le projet de régénération à faible émission de carbone d’Engie est une excellente initiative démontrant comment les sites industriels peuvent être revitalisés pour offrir un mode de vie durable. »

Chaque tour a refroidi six millions de gallons d’eau Crédit : SWNS

Les tours de la centrale électrique de Rugeley ont explosé avec des explosifs Crédit : SWNS

Le site après la démolition des tours qui dominaient la ligne d’horizon Crédit : SWNS

Des foules se rassemblent à Rugeley, dans le Staffordshire, pour assister à la démolition historique Crédit : PA

Le développement plus large comprendra plus de 12 acres d’espace d’emploi, un nouveau centre de quartier et un parc de campagne près de la rivière Trent, a déclaré Engie.

La construction de la centrale électrique au charbon Rugeley « B » a commencé en 1965 et l’installation a été achevée en 1972.

Il a cessé toute activité le 8 juin 2016.