Quatre touristes retrouvés morts après que leur voiture soit tombée en panne au milieu de la «mer de la mort» alors que la température atteignait 38 ° C

QUATRE touristes ont été retrouvés morts après que leurs voitures soient tombées en panne au milieu de la « mer de la mort » alors que les températures atteignaient 38°C.

Les trois hommes et une femme ont été retrouvés dans le désert meurtrier après y être entrés sans autorisation.

Les touristes auraient tenté de traverser la réserve naturelle nationale du Xinjiang Lop Nur Wild Camel, dans le nord-ouest de la Chine lorsque l’incident s’est produit.

Ils ont commencé leur voyage dangereux le 22 juillet et n’étaient apparemment pas préparés aux conditions difficiles à venir, car les températures atteignaient fréquemment 40 ° C.

Ils sont entrés dans la réserve naturelle malgré l’absence d’autorisation dans le cadre d’un convoi auto-organisé et se sont perdus quelque part en cours de route.

Après de vastes opérations de recherche et de sauvetage, le véhicule a été localisé le 27 juillet, avec deux des hommes et la femme retrouvés morts à l’intérieur et la quatrième personne portée disparue.

Une équipe de secours est immédiatement constituée pour rechercher le disparu, également retrouvé mort dans la nuit du 29 juillet.

Des images effrayantes montrent le moment où les équipes d’urgence ont découvert le cadavre de l’homme allongé sur le dos dans le sable.

Dans la vidéo, on le voit portant un pantalon long avec sa chemise déboutonnée révélant son torse en décomposition.

Son visage, ses bras et ses pieds sont complètement brûlés et noircis en raison des températures extrêmes auxquelles le corps a été exposé.

On pense qu’après la panne de leur véhicule, il a tenté de chercher de l’aide à pied pendant que les trois autres passagers restaient à attendre.

La réserve naturelle nationale de chameaux sauvages de Lop Nur, qui couvre une superficie de 26 000 miles carrés, est extrêmement dangereuse pendant les mois d’été car les températures de surface peuvent atteindre jusqu’à 80 degrés Celsius.

Les voitures peuvent facilement rester coincées dans le sable meuble et sans équipement approprié ni approvisionnement important en nourriture et en eau, cela peut rapidement se transformer en une expérience mortelle.

La réserve est également fermée aux touristes qui ne sont autorisés à entrer qu’avec une autorisation spéciale car c’est l’un des trois habitats restants du chameau sauvage de Bactriane, une espèce en danger critique d’extinction.

Les autorités locales ont déclaré aux médias chinois : « Dans cette zone protégée, il y a des chameaux sauvages que nous protégeons.

« Leurs nombres sont très petits, et ils étaient presque éteints auparavant.

« Le nombre d’animaux sauvages en voie de disparition qui appartiennent à la région a lentement augmenté un peu ces dernières années. Ils sont très timides et ont peur des gens.

« Leur habitat est dans le no man’s land, donc nous, les habitants, n’y allons jamais, de peur de les déranger et de détruire leur environnement écologique. »

Les responsables ont ajouté: « Nous invitons les visiteurs à venir chez nous, mais sans obtenir le consentement ni communiquer avec les services concernés, vous ne devez pas entrer seul dans cette zone, non seulement pour votre propre sécurité mais aussi pour la protection des animaux de la zone. »