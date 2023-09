Quatre tombes découvertes dans un cimetière de l’époque romaine à Gaza | Nouvelles de Gaza

Ville de Gaza, Palestine – La découverte de quatre tombes de l’époque romaine dans la bande de Gaza témoigne de la longue histoire de colonisation, d’agriculture, d’industrie et de commerce à Gaza, selon un archéologue palestinien.

Quatre tombes datant de 2 000 ans ont été découvertes samedi dans un cimetière de l’époque romaine de la bande de Gaza.

« Les efforts de recherche sur le terrain sont toujours en cours au sein du cimetière romain, avec la participation d’experts palestiniens et la participation d’archéologues français », a déclaré à Al Jazeera Jamal Abu Reida, directeur général des antiquités au ministère du Tourisme et des Antiquités.

« Les travaux en cours font partie du long voyage visant à découvrir des découvertes historiques et archéologiques qui ont été découvertes dans diverses zones de la bande de Gaza ces dernières années », a-t-il ajouté.

La découverte des quatre tombes a porté à 134 le nombre total de tombes découvertes sur le site archéologique, qui s’étend sur une superficie de près de 4 000 mètres carrés (43 000 pieds carrés), a annoncé le ministère des Antiquités et du Tourisme de la bande de Gaza. Samedi.

L’archéologue palestinien Fadel al-Otol a déclaré que le cimetière fait actuellement l’objet d’un processus d’étude, de restauration et d’entretien, dans le but de l’ouvrir à terme aux visiteurs et aux chercheurs.

Al-Otol a confirmé la découverte remarquable de deux cercueils en plomb, l’un finement gravé de motifs de vendanges et l’autre représentant des dauphins nageant dans l’eau.

Certaines tombes se distinguent par des dessins pyramidaux, et des fragments de poterie et des pièces métalliques utilisées dans les rituels funéraires ont également été découverts.

Al-Otol, qui dirige une équipe de techniciens et d’ingénieurs appelée Intiqal, a souligné l’importance de rechercher activement de nouvelles découvertes, compte tenu du statut de Gaza en tant que ville dotée d’un patrimoine profondément riche qui englobe des antiquités de diverses époques et civilisations.

Il a également exprimé son profond regret face au manque de ressources financières qui entrave la poursuite des travaux de fouilles sur d’autres sites archéologiques de l’enclave palestinienne, soumise à un blocus terrestre, maritime et aérien israélien depuis plus de 15 ans.

« Gaza occupe une place d’importance historique en tant que l’une des plus anciennes villes du monde en raison de sa situation géographique stratégique à l’intersection des continents asiatique et africain », a-t-il déclaré à Al Jazeera.

Al-Otol a déploré le manque de ressources pour l’entretien des antiquités dans un contexte de conditions de vie difficiles dans l’enclave, qui abrite deux millions de personnes. Les travaux de fouilles et de restauration sont financés par le Fonds pour la protection de la culture du British Council.

« Ces découvertes archéologiques montrent les racines historiques et l’héritage palestinien, qui s’étendent sur des milliers d’années, démystifiant tous les récits propagés par l’occupation israélienne qui décrivent la Palestine comme une terre sans peuple et un peuple sans terre », a déclaré al-Otal.

En décembre dernier, le cimetière romain vieux de 2 000 ans a été découvert alors que des bulldozers égyptiens travaillaient à la construction de la ville égyptienne dans le cadre des plans de reconstruction du nord-ouest de la bande de Gaza.

Cette découverte importante, confirmée par une organisation non gouvernementale française, a révélé que le cimetière était enfoui depuis des siècles sous le sol de Gaza et remontait à l’époque romaine antique, s’étendant entre le premier et le deuxième siècle de notre ère. Les cercueils du cimetière étaient ornés de peintures complexes et de couronnes de feuilles de laurier.

La révélation du cimetière romain fait suite à une autre découverte archéologique faite il y a trois mois, lorsque des sols en mosaïque datant de l’époque byzantine, vieux d’environ 1 800 ans, ont été découverts sur des terres agricoles à l’est du camp de réfugiés de Bureij, situé dans la partie centrale de Gaza. Bande.

Gaza est aux prises avec une pauvreté extrême – plus de 80 pour cent de la population dépend de l’aide. Le blocus israélien a considérablement restreint la circulation des biens et des personnes à l’intérieur et à l’extérieur de Gaza, contribuant ainsi à rendre la situation humanitaire difficile dans la bande de Gaza.