Quatre tests pour lever le verrouillage qui n’ont pas été satisfaits et ce qui doit arriver pour déverrouiller complètement

QUATRE tests pour assouplir les règles de verrouillage la semaine prochaine n’ont pas été passés, a confirmé Boris Johnson ce soir en annonçant un retard d’un mois.

Le Premier ministre a déclaré lors d’une conférence de presse sombre: « Aujourd’hui, je ne peux pas dire que nous avons satisfait à tous nos quatre tests pour procéder à la quatrième étape. Le 21 juin, je pense qu’il est raisonnable d’attendre un peu plus longtemps. »

Le PM a confirmé ce soir que les quatre tests pour lever le verrouillage n’avaient pas été satisfaits Crédit : PA

Les scientifiques ont présenté des statistiques qui donnent à réfléchir montrant une augmentation inquiétante des cas et des hospitalisations alimentées par la variante super-infectieuse du delta indien.

Ils ont émis un avertissement effrayant selon lequel les admissions à l’hôpital atteindraient le même pic que la première vague si le Premier ministre poursuivait sa feuille de route.

Cela signifie que – bien que la campagne de vaccination britannique continue de progresser – les critères du gouvernement pour procéder en toute sécurité n’ont pas été respectés.

M. Johnson a déclaré: « Il est maintenant temps de relâcher l’accélérateur. Parce que, en faisant preuve de prudence maintenant, nous avons la chance au cours des quatre prochaines semaines de sauver des milliers de vies en vaccinant des millions de personnes supplémentaires. »

Il a aussi dit ce soir :

Le déploiement du vaccin continue de progresser et est passé avec brio

La variante infectieuse Delta constitue désormais la quasi-totalité des nouveaux cas

Les admissions à l’hôpital augmentent rapidement en Angleterre, en particulier dans le Nord-Ouest

Lors de la sombre conférence de presse de ce soir, le médecin-chef, le professeur Chris Whitty, a examiné chacun des quatre tests à tour de rôle et est venu armé de données.

S’ouvrant sur la bonne nouvelle, il a déclaré que le premier test – que le déploiement du vaccin en Grande-Bretagne progressait – avait été réalisé.

Il a déclaré: « Je pense que tout le monde dans le pays sait que les premières vaccinations et les deuxièmes vaccinations de plus en plus rapidement progressent très efficacement en second lieu par rapport au travail du NHS, des bénévoles et de bien d’autres.

QUATRE TESTS NÉCESSAIRES POUR LEVER LE VERROUILLAGE BORIS Johnson a posé quatre tests qui devaient être remplis afin de poursuivre sa feuille de route. Test 1 : Le programme de déploiement du vaccin se poursuit avec succès. Test 2 : Les preuves montrent que les vaccins sont suffisamment efficaces pour réduire les hospitalisations et les décès chez les personnes vaccinées. Test 3 : Les taux d’infection ne risquent pas une flambée des hospitalisations qui exercerait une pression insoutenable sur le NHS. Test 4 : Notre évaluation des risques n’est pas fondamentalement modifiée par les nouvelles variantes de préoccupation.

« Donc, ce test a été satisfait, et attendez-vous à ce que les taux continuent d’être bons comme l’a indiqué le Premier ministre. »

Quelque 41 millions d’adultes ont maintenant reçu leur première dose, dont 30 millions qui ont été doublés.

Demain, les 23 et 24 ans seront appelés pour leur première dose, a annoncé le Premier ministre.

Il était également positif au sujet du deuxième test – que les vaccins luttaient contre les hospitalisations et les décès – et a salué de nouvelles données selon lesquelles deux doses offraient jusqu’à 98% de protection contre l’hospitalisation.

Le troisième test – que les taux d’infection ne font pas augmenter les admissions à l’hôpital et inondent le NHS – était plus sombre.

Les infections augmentent rapidement en Angleterre, en particulier dans les hotspots du nord-ouest

Le professeur Whitty a révélé que les hospitalisations augmentaient de 15% par semaine et de 61% dans le Nord-Ouest.

Et lors du test final – que des variantes inquiétantes étaient tenues à distance – il a souligné la propagation spectaculaire de la mutation Delta à travers le pays.

La variante – dont les nouvelles données montrent qu’il y a entre 40 et 80% d’infections en plus – représente désormais presque tous les nouveaux cas.

Présentant le tableau alarmant, M. Johnson a déclaré: « Nous voyons des cas augmenter d’environ 64% par semaine, et dans les zones les plus touchées, ils doublent chaque semaine.

« Et le nombre moyen de personnes admises à l’hôpital en Angleterre a augmenté de 50% semaine après semaine et de 61% dans le Nord-Ouest, ce qui pourrait être la forme des choses à venir.

« Parce que nous connaissons la logique impitoyable de la croissance exponentielle et même si le lien entre infection et hospitalisation s’est affaibli il n’a pas été rompu. »