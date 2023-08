Quatre tendances qui façonnent l’industrie des armes à feu

Des gens tirent avec un assortiment d’armes à feu lors du tir annuel de mitrailleuses sponsorisé par Shooters Gauntlet le 3 juin 2023 à Monroe, en Pennsylvanie. Le tournage, qui a lieu depuis 2016, permet aux amateurs d’armes à feu et à d’autres de tirer avec des mitrailleuses sur des cibles dans un endroit boisé contrôlé et sécurisé.

Les fabricants d’armes, à leur tour, comme Smith & Wesson et Sturm, Ruger & Compagnie ont vu leur déclin se stabiliser. Les actions de Smith & Wesson ont augmenté d’environ 40 % depuis le début de l’année, tandis que celles de Sturm et Ruger ont augmenté de 2 %.

Cependant, même si moins d’armes à feu sont vendues aux États-Unis, l’activité reste rentable car les fabricants s’adaptent à l’évolution de la demande des consommateurs, développent une nouvelle génération d’armes et emploient des stratégies de marketing qui trouvent un écho croissant auprès de consommateurs plus jeunes et plus diversifiés.

Le PDG Christopher J. Killoy a déclaré que la société « continuera d’ajuster notre niveau de production et notre gamme de produits pour mieux aligner notre production sur la demande actuelle et attendue des consommateurs ».

Dans ses résultats les plus récents rapport Sturm, Ruger & Company a annoncé des ventes stables pour son deuxième trimestre dans un contexte de ralentissement de la demande pour certaines de ses catégories de produits les plus populaires, comme ses pistolets en polymère.

Cependant, en 2022, les sentiments d’insécurité et d’instabilité ressentis par de nombreux Américains au milieu de la pandémie se sont atténués et il en a été de même pour la forte hausse des ventes d’armes à feu. Les achats d’armes cette année-là sont tombés à 16,4 millions, ce qui se rapproche davantage des chiffres d’avant la pandémie.

Pendant la pandémie, plus d’Américains que jamais ont acheté des armes à feu. En 2020, au plus fort du boom des ventes, le taux de possession de nouvelles armes à feu a atteint un nombre record de 21 millions, selon le groupe professionnel National Shooting Sports Foundation. La NSSF utilise les données du FBI et la vérification des antécédents pour estimer les nouveaux taux de possession d’armes à feu.

Plusieurs entreprises présentes sur le marché des armes à feu ralentissent leur production et réduisent leurs prix pour lutter contre l’augmentation du coût des matériaux et la baisse de la demande pour leurs armes.

La prochaine génération d’armes à feu semble se profiler à l’horizon : des armes légères et rentables intégrant une technologie de pointe et certains dispositifs de sécurité.

Des startups d’armes comme Technologies de biofeu mènent la charge avec son arme de poing de 9 mm qui utilise la technologie de reconnaissance faciale et de vérification des empreintes digitales pour fonctionner. Le PDG et fondateur Kai Kloepfer a déclaré que le pistolet intelligent, qui est le premier à être commercialisé après des années de tentatives infructueuses de la part d’autres sociétés, peut contribuer à réduire les tirs accidentels et les suicides.

« Lorsque vous récupérez l’arme à feu, elle utilise soit votre empreinte digitale, soit votre visage pour la déverrouiller, de sorte que seul un utilisateur autorisé peut la tirer », a déclaré Kloepfer à CNBC.

Kloepfer a déclaré que des milliers de personnes avaient déjà passé des précommandes en ligne, et que certains modèles étaient épuisés. Biofire a déclaré qu’elle ne pouvait pas partager de détails sur les volumes produits car elle est quelque peu « sensible sur le plan concurrentiel ».

Leurs armes coûtent entre 1 499 et 1 899 dollars. Lorsqu’elles seront expédiées en décembre, elles deviendront les premières armes intelligentes à entrer en circulation aux États-Unis. Les investisseurs dans Biofire comprennent le capital-risqueur Ron Conway et le Founders Fund de Peter Thiel.

Le pistolet intelligent de Biofire intervient alors que les fabricants d’armes recherchent de plus en plus de matériaux et de technologies différents pour rendre leurs produits plus attrayants pour les consommateurs.

Mark Oliva, cadre de la National Shooting Sports Foundation, a déclaré que les viseurs à point rouge sont devenus un accessoire populaire parmi les consommateurs ces dernières années.

Alternative au viseur en fer plus traditionnel, qui oblige les tireurs à regarder à travers un télescope optique pour viser, les viseurs à point rouge projettent une petite lumière directement sur une cible.

« Mes yeux ne s’améliorent pas », a déclaré Oliva, « donc je fais partie de ceux qui ont commencé à utiliser un viseur à point rouge sur mon arme de poing. »

Oliva a également déclaré que l’industrie se tournait vers des matériaux plus légers tels que le polymère pour fabriquer des armes plus fines et plus durables, moins chères que les alternatives en métal ou en acier. De nos jours, a déclaré Oliva, le polymère peut être trouvé dans tous les types d’armes à feu modernes, y compris celles produites par la startup Biofire.

L’organisation à but non lucratif anti-violence armée Everytown for Gun Safety voit le potentiel positif des armes intelligentes.

« Les armes intelligentes peuvent garantir que les armes sont accessibles à leurs propriétaires et à personne d’autre », a déclaré Nick Suplina, vice-président principal du droit et de la politique chez Everytown, qui a testé l’arme intelligente de Biofire. « Les fabricants d’armes disposent désormais d’une feuille de route viable pour innover en matière de sécurité – et c’est à eux d’agir. »