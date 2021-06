Quatre téléspectateurs dans un lit dégoûtés car ils repèrent quelque chose de TRÈS mal avec le petit-déjeuner anglais complet

Les téléspectateurs de Four in a Bed ont été dégoûtés après avoir repéré des saucisses « anémiques » sur une assiette de petit-déjeuner.

Alors que quatre autres propriétaires d’hôtels s’apprêtaient à participer à l’épisode de mercredi de l’émission Channel 4, les fans ont inondé Twitter pour évaluer le petit-déjeuner préparé par les propriétaires de BnB Mike et Del Haywood.

4 Mike et Del ont préparé un petit-déjeuner pour leurs invités Crédit : CANAL 4

Le couple était troisième dans la liste des visites à travers le pays, alors que les autres propriétaires d’hôtels affluaient dans leur maison d’hôtes Deri-Down au Pays de Galles.

Le duo mari et femme Del et Mike espéraient impressionner leurs invités avec leur entreprise à domicile et obtenir des notes impressionnantes sur la propreté, le confort et la nourriture.

Les choses ont démarré de manière fantastique, car leurs trois groupes d’invités ont été impressionnés par leurs chambres et les installations proposées à la maison d’hôtes.

Mais, en y regardant de plus près, la concurrente Antoinette a découvert un certain nombre de poils différents dans son lit qui ne semblaient pas appartenir aux propriétaires.

4 Les invités ont trouvé quelques poils dans le lit qui n’appartenaient pas à leurs hôtes Crédit : CANAL 4

« Ce n’est pas celui de Mike et ce n’est certainement pas celui de Del », a-t-elle déclaré aux caméras en tirant les draps. « Le lit est très propre mais il est très poilu.

D’autres concurrents, Leon et Glenn, n’étaient pas contents de devoir pré-commander leur petit-déjeuner la veille de son service.

Ils ont déclaré qu’ils n’étaient pas sûrs de ce qu’ils aimeraient manger le lendemain, ce avec quoi Antoinette semblait être d’accord en remplissant la liste de contrôle.

« Je n’ai même pas envie de petit-déjeuner pour le moment », a ajouté Antoinette. « Je vais juste avoir tout et laisser ce que je ne veux pas. »

4 Les invités avaient « de grandes attentes » pour leur petit-déjeuner Crédit : CANAL 4

Lorsque le petit-déjeuner est finalement arrivé le lendemain matin, tous les invités attendaient beaucoup du couple pour offrir quelque chose de délicieux.

« Je m’attends à ce que ce soit un petit-déjeuner copieux », a déclaré Glenn alors qu’ils attendaient dans la salle à manger. « Je m’attends à de grandes choses. »

Bien qu’ils aient dû pré-commander leurs frites, la plupart des invités ont été impressionnés par le repas qui leur a été servi.

« Les saucisses sont très bonnes », a commenté l’invitée Carmen alors que l’amie Margaret a ajouté: « Je pensais que les saucisses étaient bonnes. »

4 Les téléspectateurs ont noté que les saucisses semblaient insuffisamment cuites Crédit : CANAL 4

Pendant ce temps, Glenn a annoncé qu’il était déçu par les œufs au plat, qui n’étaient pas aussi liquides qu’ils l’avaient espéré.

Bien qu’il y ait eu des éloges généraux de la part des invités, les téléspectateurs à la maison ont été horrifiés et ont déclaré que les saucisses avaient particulièrement l’air « crues ».

S’adressant à Twitter après la fin de l’émission, une femme a lancé le débat : « Les saucisses m’ont l’air pas assez cuites. »

Un autre était d’accord : « Ça n’a pas l’air cuit », tandis qu’un troisième a noté : « Ça me semble un peu nul.

Un quatrième a plaisanté: « L’émission de demain est annulée en raison d’une intoxication alimentaire due à des saucisses pas assez cuites. »

« Ils avaient l’air un peu anémiques », a répondu un cinquième téléspectateur.

Four in a Bed est diffusé en semaine à 17h sur Channel 4.