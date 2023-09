QUATRE stars de Celeb SAS se sont retrouvées « en fauteuil roulant » après avoir subi d’horribles blessures lors d’un spectacle brutal

QUATRE stars de Celebrity SAS ont été laissées « en fauteuil roulant » après avoir subi d’horribles blessures, selon Teddy Soares.

L’émission de Channel 4 revient la semaine prochaine avec 16 recrues célèbres qui abandonnent leur vie glamour pour passer par les étapes les plus épuisantes du processus de sélection des forces spéciales.

Canal 4

S’adressant au Sun avant la nouvelle série, l’ancien candidat de Love Island, Teddy, s’est plaint de la façon dont il s’est retrouvé avec le pied des tranchées, aux côtés de Danielle Lloyd, Gareth Gates et Perri Shakes-Drayton.

En réfléchissant à ses blessures de guerre, il a déclaré : « J’étais en fauteuil roulant tout au long de l’aéroport, donc c’était très douloureux. C’était comme une période de récupération d’une semaine.

« Le pied de la tranchée rendait la marche très difficile. C’était la même chose avec Gareth, Danielle et Perri aussi.

«Lorsque nous sommes sortis pour la première fois, nous avons bien sûr eu une séance de thérapie et des conversations. Mais je ne pouvais pas surmonter la douleur et cela m’a affecté pratiquement le dernier jour de mon séjour là-bas.

« J’ai eu la chance de ne pas avoir ressenti autant de douleur pendant le cours. C’était juste le dernier jour où c’était vraiment mauvais.

« Donc, lorsque nous étions en train de transporter le site à l’hôtel, c’était douloureux, vraiment douloureux.

«Je voulais vraiment désespérément prendre une douche. Mais en même temps, l’eau qui touche vos pieds est si douloureuse que je l’ai laissée pendant environ 24 heures. Je ne pouvais pas le faire.

Le pied de tranchée survient lorsque les pieds sont mouillés pendant de longues périodes.

La maladie, dont la gravité varie, peut être douloureuse mais disparaît souvent en un à trois jours.

Cependant, s’il est ignoré, cela peut prendre jusqu’à six mois pour éliminer les symptômes tels que les démangeaisons, les douleurs cutanées, les ampoules et les sensations d’engourdissement et de lourdeur.

Le pied de tranchée est généralement associé aux soldats de la Première Guerre mondiale, qui en souffraient lorsqu’ils combattaient dans les tranchées.

Jusqu’à 20 000 personnes ont contracté ce problème alors qu’elles subissaient l’exposition à l’eau au fond des tranchées creusées.

Teddy était l’une des 16 célébrités soumises à un régime épuisant et à une série de défis difficiles.

Le responsable est l’ancien membre des SAS Mark « Billy » Billingham, qui est rejoint dans la DS par l’ex-commando Jason « Foxy » Fox et l’ancien marine américain Rudy Reyes, ainsi que le nouvel instructeur Chris Oliver – également ancien des forces spéciales.

James Argent, Amber Turner Siva Kaneswaran, Montana Brown, Matt Hancock, Zoe Lyons, Jermaine Pennant et Melinda Messenger sont mis à l’épreuve cette fois-ci.

Il en va de même pour Gareth Thomas, Michelle Heaton, Perri Shakes-Drayton, Jon-Allan Butterworth et Kirsty-Leigh Porter.

Celebrity SAS : Who Dares Wins commence sur Channel 4 le 26 septembre.

Canal 4

Teddy Soares, de Love Islander, a tout révélé[/caption] Canal 4

Gareth Gates et Danielle Lloyd se sont retrouvés avec le pied des tranchées[/caption] Canal 4

Perri Shakes-Drayton aussi[/caption]