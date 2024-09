Quatre stagiaires de McGill remportent une reconnaissance nationale

Il s’agit d’un pas de géant du laboratoire au podium d’une conférence nationale. Avec les promesses et les défis de la saison universitaire qui s’annonce, les nouveaux stagiaires de l’Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill (IR-CUSM) n’envisagent peut-être pas encore de franchir ce rite de passage.

Au cours de la dernière saison, un grand nombre de nos plus de 1 300 stagiaires chercheurs ont pris la parole pour présenter leurs travaux aux niveaux local, national et international, sollicitant l’attention des experts afin d’élargir leurs horizons et l’impact de leurs découvertes. Qu’ils reviennent avec ou sans prix, nos participants à la conférence disent toujours qu’ils reviennent avec plus que ce à quoi ils s’attendaient.

Les quatre étudiants ci-dessous font partie de ceux qui se sont distingués pour leurs travaux novateurs ce printemps. S’ils ont quelque chose en commun, c’est un objectif ambitieux : réduire le risque d’événements cardiovasculaires; améliorer les résultats de la reconstruction ligamentaire; optimiser la prescription d’opioïdes après une chirurgie colorectale; et contribuer à l’atteinte des objectifs d’élimination du VHC fixés par l’Organisation mondiale de la santé au Canada.

Mariam El Cheikh

Prix ​​du nouveau chercheur

Association canadienne de recherche sur le VIH

Mariam El Sheikh est étudiante au doctorat en épidémiologie à l’Université McGill. À l’IR-CUSM, elle est stagiaire au Programme sur les maladies infectieuses et l’immunité dans le domaine de la santé mondiale et Centre de recherche sur les résultats et l’évaluation. Suite à sa présentation orale à l’atelier international sur les bases de données observationnelles sur le VIH et l’hépatite à Villamoura, au Portugal, en mars 2024, elle a remporté le prix du nouveau chercheur lors de la réunion annuelle de l’Association canadienne pour la recherche sur le VIH en avril 2024, pour la meilleure présentation orale de résumé en épidémiologie et sciences de la santé publique.

« Ma recherche vise à identifier les personnes qui ne reçoivent pas les soins dont elles ont besoin tout au long de la cascade de soins du VHC, c’est-à-dire de l’hépatite C, en soulignant comment le système les laisse tomber, afin d’éclairer les interventions qui visent à atteindre les objectifs d’élimination du VHC de l’Organisation mondiale de la santé au Canada », dit-elle.

Le titre du résumé gagnant de Mariam El Sheikh est « Facteurs associés au fait de ne pas recevoir de soins optimaux (NROC) pour l’hépatite C (VHC) dans la cohorte canadienne de co-infection (CCC) ». Ses recherches sont supervisées par Docteure Marina Klein et Dimitra Panagiotoglou, Ph. D..

Ioanna Gianopoulos

Prix ​​de la présentation orale d’un doctorat

Conférence sur l’obésité et l’hypertension au Canada : de la science aux solutions

Ioanna Gianopoulos est étudiante au doctorat en médecine expérimentale à McGill et stagiaire au Programme de santé cardiovasculaire tout au long de la vie (CHAL) à l’IR-CUSM. Elle a obtenu le prix de présentation orale de doctorat 2024 à la conférence Obesity and Hypertension in Canada: Science to Solutions (du 3 au 6 avril, Banff, AB) ainsi qu’une bourse de voyage pour stagiaires d’Hypertension Canada et d’Obesity Canada. Elle est la première auteure d’une publication de 2024 qui a amélioré notre compréhension de l’évolution dynamique des plaques d’athérosclérose : « Macrophage profiling in atherosclerosis: understand the unstable plaque », Recherche fondamentale en cardiologie.

Ses contributions importantes dans le domaine cardiovasculaire se sont poursuivies avec une autre publication récente, « Adiponectin and Adiponectin Receptors in Atherosclerosis » dans Endocrine Reviews. Cette étude met en évidence le rôle central de l’adiponectine et de la voie des récepteurs de l’adiponectine dans l’instabilité de la plaque athéroscléreuse, ainsi que leur potentiel en tant que cibles thérapeutiques pour des applications cliniques. Les recherches d’Ioanna Gianopoulos sont supervisées par Docteur Stella Daskalopoulou.

Tarek Klaylat

Prix ​​de la meilleure affiche

Conférence canadienne sur le tissu conjonctif

Tarek Klaylat est étudiant au doctorat en chirurgie expérimentale à McGill et stagiaire au Programme de Sciences Chirurgicales et Interventionnelles (SIS) à l’IR-CUSM. Parmi ses réalisations, on compte le prix de la meilleure affiche remporté à la Conférence canadienne sur le tissu conjonctif en mai 2024 pour son résumé intitulé « Expansion continue des cellules du ligament croisé humain pour l’ingénierie tissulaire du ligament ».

Son projet étudie l’expansion continue des cellules ligamentaires humaines primaires, en utilisant un bioréacteur personnalisé contrôlé par ordinateur pour augmenter le nombre de cellules tout en conservant leur phénotype primaire. Cette technique d’expansion fournit une source cellulaire optimale potentielle pour les stratégies d’ingénierie tissulaire visant à améliorer les résultats de la reconstruction ligamentaire.

« J’apprécie particulièrement les présentations par affiches », déclare Tarek Klaylat, « car elles nous mettent au défi, en tant que stagiaires, de condenser des recherches complexes en un récit clair et visuel, favorisant ainsi des discussions et des connexions significatives qui peuvent faire avancer notre travail. »

Tarek Klaylat est titulaire de bourses doctorales du Fonds de recherche du Québec – Santé et Nature et technologie (FRQ-S et FRQ-NT). Ses recherches sont encadrées par Dr Rahul Gawri.

Ghadir Olleik

Prix ​​Gerald Marks pour le cancer du rectum

Société américaine des chirurgiens gastro-intestinaux et endoscopiques

Ghadeer Olleik est doctorante en chirurgie expérimentale à McGill et stagiaire au programme SIS et au Centre de recherche et d’évaluation des résultats à l’IR-CUSM. Elle a reçu le prix Gerald Marks Rectal Cancer de la Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons lors de sa conférence 2024, en reconnaissance de ses travaux visant à apporter des preuves pour optimiser la prescription d’opioïdes après une chirurgie colorectale.

« Je suis ravie d’avoir reçu ce prix, qui reconnaît l’impact de mes recherches en chirurgie colorectale, dit-elle. Cette réalisation n’aurait pas été possible sans le soutien de mes superviseurs, de mes collègues et de la communauté de l’IR-CUSM. Je me réjouis de contribuer à l’avancement des connaissances dans ce domaine. »

Le résumé gagnant de Ghadeer Olleik s’intitule « Prescription et consommation d’opioïdes après la sortie de l’hôpital suite à une chirurgie colorectale élective : une étude de cohorte prospective ». Ses recherches sont supervisées par Julio Fiore Junior, M. Sc., Ph. D..

Ioanna Gianopoulos, stagiaire à l’IR-CUSM (deuxième à partir de la droite), reçoit un prix à la conférence Obesity and Hypertension in Canada: Science to Solutions (du 3 au 6 avril 2024, Banff, AB)

Tarek Klaylat, stagiaire à l’IR-CUSM (quatrième à partir de la gauche), figurait parmi les lauréats de la Conférence canadienne sur le tissu conjonctif en mai 2024

Restez à l’affût des nouvelles sur les « réussites des stagiaires » cet automne dans le rapport annuel 2024 de l’IR-CUSM, ainsi que sur le Réalisations des stagiaires page du site Web de l’IR-CUSM.

Nouvelles connexes

Focus sur nos stagiairesRapport annuel 2023 de l’IR-CUSM