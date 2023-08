Quatre spectateurs turbulents ont été expulsés par la police lors de la représentation de Grease The Musical alors que le public scandait « dehors, dehors, dehors »

QUATRE spectateurs turbulents ont été expulsés par la police lors d’une représentation de Grease The Musical.

Le public a scandé « out, out, out » alors que deux couples étaient emmenés.

La police a été accueillie par des applaudissements alors qu’elle éliminait deux couples turbulents d’une représentation de Grease The Musical Crédit : James Curley / Magicmomentsuk

Des images de téléphones portables ont capturé les applaudissements au Dominion Theatre de Londres alors que le groupe était expulsé par huit flics.

Un officier a provoqué une deuxième salve d’applaudissements en saluant royalement le public alors qu’il partait.

L’incident a eu lieu pendant l’entracte et a retardé la seconde moitié de l’émission de samedi soir.

On ne sait pas exactement ce que les quatre personnes supprimées ont fait.

Un spectateur de théâtre a déclaré sur les réseaux sociaux qu’ils étaient « impolis ou abusifs et refusaient de partir ».

Il a ajouté : « Personne ne semble le savoir, mais le personnel du bar a affirmé qu’il avait été impoli ou abusif et qu’il ne voulait tout simplement pas partir et a continué à se disputer, devinant qu’il avait trop bu. »

La police du Met a déclaré : « Peu avant 20h40, la police a reçu des informations faisant état de deux hommes et de deux femmes qui auraient provoqué des troubles dans un théâtre. »

Il a ajouté qu’il n’y avait eu aucune arrestation.

Grease the Musical est revenu dans le West End en juin pour une diffusion limitée avec la dernière représentation le 28 octobre.