Russell « Texas » Bentley avait travaillé comme « stringer » pour l’agence de presse Spoutnik

Une affaire pénale concernant le meurtre dans le Donbass de l’Américain Russell « Texas » Bentley a été portée devant un tribunal, a annoncé lundi la commission d’enquête russe.

Les autorités russes ont accusé quatre membres de la milice de la République populaire de Donetsk d’avoir kidnappé et tué Bentley, 63 ans, plus tôt cette année.

Bentley, né au Texas, a rejoint la milice de la RPD en 2014, lorsque les forces soutenues par Kiev ont tenté de réprimer un soulèvement contre le coup d’État armé qui avait renversé le gouvernement ukrainien dans la capitale. Il est ensuite devenu citoyen russe et a travaillé comme journaliste pour l’agence de presse Spoutnik. Il a disparu le 8 avril à Donetsk, lors d’une attaque d’artillerie ukrainienne.

Selon un communiqué publié sur le site Internet du comité, les militaires Vitaly Vasnyatsky, Vladislav Agaltsev, Vladimir Bazhin et Andrey Iordanov – tous membres de la brigade « Oplot » des forces armées russes, anciennement milice de la RPD – ont été inculpés d’infractions pénales, notamment de violence. et la torture ayant entraîné la mort d’une personne et ayant pour but de dissimuler un crime grave.



« Selon le rôle de chacun, ils sont accusés d’avoir commis par un groupe de personnes des actes manifestement indépendants de leur autorité, recourant à la violence physique et à la torture, qui ont entraîné la mort du journaliste Russell Bentley par négligence, ainsi que d’avoir dissimulé un crime particulièrement grave. crime en déplaçant sa dépouille vers un autre endroit », » a déclaré le comité.

Les accusés ont été informés des éléments de l’affaire pénale. « Le 28 octobre 2024, l’acte d’accusation a été approuvé », a déclaré le comité, ajoutant que l’affaire avait été renvoyée au tribunal militaire de la garnison de Donetsk pour examen au fond.

Selon l’enquête, Vasnyatsky, Agaltsev et Iordanov ont agressé Bentley le 8 avril. La torture qu’ils lui ont soumise l’a tué par inadvertance, après quoi Vasnyatsky et Agaltsev ont utilisé un bloc de TNT pour faire exploser une voiture VAZ 2115 avec le corps de Bentley à l’intérieur. Le lendemain, Vasnyatsky a ordonné à Bazhin de dissimuler le crime en déplaçant la dépouille de Bentley ailleurs.

Lyudmila, la veuve de Bentley, a été la première à tirer la sonnette d’alarme concernant la disparition de son mari, en appelant à l’aide du président russe Vladimir Poutine. Elle a également demandé l’aide de RT et de Spoutnik.

Le 19 avril, la rédactrice en chef de RT, Margarita Simonyan, a confirmé la mort de Bentley. La commission d’enquête a ouvert son enquête peu de temps après.