Quatre soldats arméniens tués lors d’une nouvelle flambée à la frontière azerbaïdjanaise

Par Paul Kirby à Londres et Konul Khalilova à Bakou

nouvelles de la BBC

il y a 3 heures

Source des images, ALAIN JOCARD/AFP Légende, L’Arménie a rejeté les affirmations de l’Azerbaïdjan selon lesquelles ses forces avaient ouvert le feu avant l’attaque (photo d’archives)

L’Arménie affirme que quatre soldats ont été tués et un cinquième blessé, lors de la première flambée de violence à la frontière avec l’Azerbaïdjan depuis que les deux voisins ont entamé des négociations sur un accord de paix.

L’Azerbaïdjan a déclaré avoir détruit un poste de combat arménien dans le sud en représailles à un incident antérieur.

L’année dernière, l’Azerbaïdjan a reconquis sa région du Haut-Karabakh détenue depuis des décennies par des Arméniens de souche.

L’Arménie accuse désormais son voisin de tenter d’aggraver les tensions.

L’attaque dans la province arménienne de Syunik, dans le sud-est de l’Arménie, survient également quelques jours après que le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a remporté un cinquième mandat, et les commentateurs locaux ont exprimé leurs inquiétudes quant au fait qu’il pourrait envisager de nouvelles actions militaires pour s’emparer du territoire arménien.

Le ministère de la Défense de la capitale azerbaïdjanaise, Bakou, a déclaré que son attaque contre la position arménienne près de Nerkin Hand avait eu lieu après qu’un soldat azerbaïdjanais ait été blessé lundi à quelques kilomètres de là. Il a également souligné un incident frontalier distinct à des centaines de kilomètres au nord, démenti par l’Arménie.

Ce n’est que récemment que de hauts responsables azerbaïdjanais ont déclaré que les relations entre les deux voisins étaient devenues plus calmes au cours des six derniers mois.

Plus de 100 000 Arméniens de souche ont fui la conquête militaire du Karabakh par l’Azerbaïdjan en septembre dernier. Le territoire du Caucase du Sud, entre la mer Noire et la mer Caspienne, est reconnu internationalement comme faisant partie de l’Azerbaïdjan mais est aux mains des Arméniens depuis plus de 30 ans.

La dernière flambée de violence a ravivé les suggestions selon lesquelles un Azerbaïdjan enhardi, soutenu par la Russie, pourrait tenter de forcer l’Arménie à ouvrir une route ferroviaire et routière connue sous le nom de corridor de Zangezur à travers le territoire arménien jusqu’à son enclave du Nakhitchevan et peut-être aussi la Turquie, avant tout. l’accord de paix est signé.

L’Iran voisin est également préoccupé par les projets de Bakou visant à relier la Turquie à l’Azerbaïdjan via l’Arménie.

Source des images, Resul Rehimov/Anadolu via Getty Images Légende, Les travaux ont déjà commencé en Azerbaïdjan sur le corridor prévu de Zangezur

La Russie a exhorté les deux voisins à faire preuve de retenue. Des soldats de la paix stationnés au Karabakh doivent quitter la région l’année prochaine, mais le Kremlin tient à maintenir sa présence dans la région.

L’Arménie s’est récemment distancée de son ancien allié russe après avoir échoué à empêcher la reconquête militaire du Karabakh par l’Azerbaïdjan. Le Premier ministre Nikol Pashinyan a déclaré ce mois-ci que Moscou ne pouvait plus être considérée comme le principal partenaire de défense de l’Arménie et qu’Erevan considère désormais la France et l’Inde comme deux de ses plus grands fournisseurs d’armes.

Supprimer l’influence de la Russie pourrait s’avérer une tâche difficile pour l’Arménie. Une partie importante des infrastructures arméniennes, notamment les chemins de fer, le gaz et l’électricité, sont sous contrôle russe. Il existe une base militaire russe sur le territoire arménien et l’Arménie est membre des blocs militaire et politique de Poutine.

La présence russe s’étend à la protection des frontières de l’Arménie avec la Turquie et l’Iran par l’intermédiaire de gardes-frontières russes, qui opèrent également à l’aéroport international d’Erevan, la capitale arménienne.

L’Arménie a également discuté des changements constitutionnels, exigés par l’Azerbaïdjan dans le cadre de l’accord de paix proposé, afin de supprimer de sa loi principale les références à l’objectif d’unification avec le Haut-Karabakh. Bakou considère cela comme une revendication légale continue sur le territoire azerbaïdjanais.

Des dizaines de milliers d’Arméniens ont signé une pétition s’opposant au changement constitutionnel et la popularité du Premier ministre Nikol Pashinyan a décliné en Arménie depuis la défaite militaire.