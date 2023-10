Quatre sièges au conseil de Mingo Junction disputés par cinq candidats | Actualités, Sports, Emplois

MINGO JUNCTION — Les électeurs sont invités à choisir quatre personnes parmi les cinq candidats qui se présentent au conseil du village de Mingo Junction lors des élections générales du 7 novembre.

Seuls les quatre candidats ayant obtenu le plus de voix parmi les cinq candidats occuperont les sièges vacants du conseil composé de six membres. La course est disputée entre les nouveaux arrivants Patti Mannarino et Douglas E. Smith, ainsi que les titulaires John « Jack » Brettell, Jodilynn Fitzgerald et Patricia Cramblett.

Mannarino a travaillé comme assistant en physiothérapie agréé, plus récemment dans le domaine de la santé à domicile. Ancienne professeure de danse, Mannarino est diplômée de l’Allegheny Community College et de la Kent State University et est membre de la Women in Action Against Cancer Coalition du comté de Jefferson.

Smith est directeur des ventes chez Village Auto and Truck Sales et possède de l’expérience dans l’industrie chimique. Tout en dirigeant l’entreprise de construction de son père pendant cinq ans, il a travaillé comme répartiteur à l’Université franciscaine de Steubenville.

Brettell est un chef des pompiers à la retraite et un ambulancier paramédical du village, ainsi qu’un ancien inspecteur de la sécurité incendie et policier. Président du conseil des eaux et des égouts et président du conseil des parcs, des loisirs et des cimetières, Brettell est membre de la première église presbytérienne unie de Mingo Junction et du Jefferson County Sportsman Club.

Fitzgerald est un représentant commercial pour SAL Chemical. Elle a siégé au comité de la bannière des anciens combattants du conseil et a été présidente des communications du comité de revitalisation de Mingo Junction. En outre, Fitzgerald a formé des jeunes aux carrières de pompier et a effectué d’autres travaux bénévoles en tant que conseiller explorateur du service d’incendie du village.

Cramblett est président du comité du Mingo Junction Senior Centre et a été pendant six ans président de la section locale 4527, couvrant les services d’eau et de garage du village. Elle est l’ancienne présidente du St. Agnes Catholic Women’s Club et ancienne membre de la Jefferson County Township Association.

En plus des demandes de renseignements sur leurs antécédents, les candidats ont dû répondre aux questions suivantes :

Patti Mannarino

415, rue Édouard

Q : Quelles sont les trois choses que vous aimeriez accomplir ou les trois problèmes que vous aimeriez aborder si vous êtes élu ?

UN: «Je veux accomplir des changements dans les infrastructures, à la fois physiques et économiques. Je prévois également de rédiger davantage de demandes de subventions, d’améliorer la sécurité publique (et) d’examiner, de mettre à jour et d’appliquer les ordonnances et les règlements de zonage. Je veux un calendrier annuel pour l’amélioration des routes dans tout le village. Aussi, le parc Aracoma et le développement de la piscine – je pense qu’il est nécessaire de mettre en valeur le trésor du village.

Q : Y a-t-il d’autres informations pour les électeurs ?

UN: « J’ai été témoin du déclin du village, reconnaissant que le temps et les changements se sont produits et que Mingo ne sera plus ce qu’il était autrefois. C’est maintenant pour nos souvenirs. Si je suis élu, je veux que la communauté se construise et grandisse et devienne un nouveau village Mingo Junction pour l’avenir de nos familles et créer plus de souvenirs.

Douglas E. Smith,

266, avenue Union.

Q : Quelles sont les trois choses que vous aimeriez accomplir ou les trois problèmes que vous aimeriez aborder si vous êtes élu ?

R : « J’aimerais voir les services du village étendus et réparer certaines rues et routes en retard. J’aimerais développer les activités pour les personnes âgées et les jeunes dans la communauté.

«Je serai à la disposition des résidents de Mingo Junction pour tout problème ou préoccupation qu’ils pourraient avoir. Je ne suis peut-être pas d’accord avec eux, mais je ferai de mon mieux pour trouver une résolution avec laquelle toutes les personnes concernées pourront être d’accord. J’ai vécu dans notre village pendant la majeure partie de ma vie et je souhaite que ce soit un endroit idéal pour vivre, prendre sa retraite et élever des enfants dans un environnement sain et sûr.

Q : Y a-t-il d’autres informations pour les électeurs ?

UN: «J’appartenais aux Chevaliers de Mingo Junction de la Loge 414 de Pythias Junction. Ma famille est à Mingo Junction depuis les années 1930.»

John « Jack » Brettell

705, avenue de l’Ouest.

Q : Quelles sont les trois choses que vous aimeriez accomplir ou les trois problèmes que vous aimeriez aborder si vous êtes réélu ?

UN: « Une des choses importantes à l’avenir est de maintenir notre piscine à jour, ainsi que nos abris. Nous avons installé de nouvelles toilettes dans le plus grand refuge l’année dernière et allons réparer le ciment autour de la piscine cet hiver. Nous envisageons également d’ouvrir une éventuelle station-service et un petit magasin dans le sud de Mingo.

Q : Y a-t-il d’autres informations pour les électeurs ?

UN: « Pour moi, l’une des choses les plus importantes lorsqu’on est membre d’un conseil ou dans n’importe quelle fonction publique est d’être responsable envers les citoyens. Si vous m’appelez au sujet d’une plainte ou d’un problème que vous rencontrez, je ferai de mon mieux pour vous obtenir une réponse et vous rappellerai dans les plus brefs délais. Je ne peux pas vous promettre que toutes les réponses que vous recevrez pourront vous satisfaire, mais je ferai de mon mieux pour vous aider.

Jodilynn Fitzgerald

2466, avenue Wilson.

Q : Quelles sont les trois choses que vous aimeriez accomplir ou les trois problèmes que vous aimeriez aborder si vous êtes réélu ?

R : « J’aimerais continuer à travailler avec la banque foncière pour remédier aux bâtiments condamnés et délabrés du centre-ville et aux horreurs résidentielles dans tout le village.

« J’aimerais continuer à travailler avec les ressources qui sont à notre disposition : l’Ohio Mid-Eastern Governments Association, l’Autorité portuaire du comté de Jefferson, la Commission de planification métropolitaine de Brooke Hancock Jefferson et la Planification régionale du comté de Jefferson.

« J’aimerais que nous envisagions d’envisager à nouveau la création d’un tribunal du maire. Je pense que les codes d’entretien des propriétés et les infractions au code de la route devraient être traités de cette façon.

Q : Y a-t-il d’autres informations pour les électeurs ?

UN: «Je suis co-administrateur de la page Facebook Mingo Junction Ohio Positive, de la chaîne YouTube MingoPride et des comptes Facebook Mingopride.»

Patricia Cramblet

701, avenue St.Clair.

Q : Quelles sont les trois choses que vous aimeriez accomplir ou les trois problèmes que vous aimeriez aborder si vous êtes réélu ?

UN: « Continuez à travailler avec l’autorité portuaire du comté de Jefferson et la Commission de planification métropolitaine de Brooke-Hancock-Jefferson pour obtenir des fonds pour démolir les bâtiments délabrés à Mingo. Avoir de bonnes relations de travail avec le nouveau maire et l’administrateur. Rendre le centre-ville plus présentable afin d’attirer de nouvelles entreprises.

Q : Y a-t-il d’autres informations pour les électeurs ?

UN: «Je représente le village de Mingo Junction aux réunions de l’autorité portuaire et du BHJ.»







