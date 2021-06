Quatre secrets sur « Les aventuriers de l’arche perdue »

Huit mois après avoir présenté au monde Luke Skywalker, la princesse Leia et Chewbacca, George Lucas a invité Steven Spielberg et le scénariste Lawrence Kasdan chez son assistant à Los Angeles pour lancer un nouveau nom pour l’aventure.

— Indiana Smith, dit Lucas. “Très place Americana.” Spielberg soupira, « Je déteste ça, mais vas-y. » Au cours des cinq prochains jours, selon une transcription de conférence d’histoire, les trois ont concocté un archéologue fanfaron qui a fusionné Humphrey Bogart à James Bond. Ils ont donné à Indy un coup de fouet et un passeport – et ils ont modifié son nom. « Jones », a concédé Lucas, « les gens peuvent l’appeler Jones. » Cette session de remue-méninges, bien sûr, a conduit à « Les aventuriers de l’arche perdue », qui célèbre son 40e anniversaire ce mois-ci (et est en streaming sur Paramount+). Quatre décennies plus tard, le succès emblématique est devenu le pivot entre le passé et le présent du cinéma. Les évasions étroites d’Indiana Jones des nazis, des rochers, des fléchettes, des dattes empoisonnées, des camions à grande vitesse et, bien sûr, des serpents, inclinent un fedora aux feuilletons de cliffhanger des années 1930 – les aventures pour enfants qui ont façonné ses créateurs – même lorsqu’ils ont calibré leur nostalgie en un blockbuster promotionnel croisé qui définirait l’avenir d’Hollywood. « Ce que nous faisons juste ici, vraiment, c’est de concevoir un manège à Disneyland », a déclaré Spielberg lors de cette première réunion. Paroles prophétiques. Pourtant, à l’instar des exploits d’Indy à travers le monde, l’histoire de la production du film est elle-même une histoire de mésaventures, de coups de chance et d’inspiration. Voici quatre histoires secrètes de l’ensemble.

1. L’engagement de Spielberg envers les effets pratiques était tout sauf pratique.

Les séries en noir et blanc comme « Tarzan » et « Jungle Jim » ne pouvaient pas électriser leurs sensations avec CGI. « Raiders » non plus. Les décors du film, des lieux aux pièges, sont des temples du vieux savoir-faire hollywoodien. Le départ en hydravion d’Indy, le saloon népalais enneigé et les falaises en chute libre du Caire ont tous été faits à la main peintures mates. En moyenne, un matte painting ne dispose que de quelques secondes avant que le public ne comprenne le truc. Pourtant, l’entrepôt tentaculaire du dernier plan du film a dû commander l’écran pendant près d’une demi-minute et a pris trois mois à l’artiste Michael Pangrazio. Pour la chasse au bloc d’ouverture, Spielberg a commandé une roche en fibre de verre et en plâtre de 12 pieds montée au sommet d’une piste de 40 verges. Même à seulement 300 livres – à peine, c’est-à-dire par rapport à 80 tonnes de granit véritable – le faux mastodonte a brisé les stalagmites de l’hélice sur son passage et elles ont dû être remplacées entre chaque prise. Et le rocher aurait pu écraser la star Harrison Ford s’il ne l’avait pas dépassé 10 fois. « Il a eu de la chance », Spielberg dit dans le magazine American Cinematographer, « et j’étais un idiot de le laisser essayer. » 2. La pousse du désert a détruit le moral.

Pendant la pire période de tournage sur place en Tunisie, l’équipe a dû souhaiter que toute la séquence égyptienne puisse être peinte à la main. Les températures ont grimpé à 130 degrés et tout le monde, sauf Spielberg, a été victime d’une intoxication alimentaire. (Spielberg a emballé une caisse de conserves, qu’il a mangé pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, souvent froid.) Dans un article qu’elle a écrit pour le Washington Post qui a rappelé son temps sur le plateau, la photographe Nancy Moran a observé Spielberg gémissant qu’il voulait rentrer chez lui, tout en craignant que Lucas, brûlé par le soleil et épuisé, « n’arrive bientôt les pieds dans des cartons Kleenex ». Leur souffrance excuse les erreurs de continuité dans la séquence Well of Souls, où des briques, des rochers et même un camion bougent sans relâche dans le cadre comme s’ils avaient eux aussi hâte d’un thé glacé au bord de la piscine de l’hôtel. Le bêtisier le plus flagrant se produit lorsqu’Indy et Marion ont fait irruption dans le Puits des âmes à deux pieds de ce qui semble être un homme inconscient vêtu d’une chemise bleue. L’homme est un vestige d’une scène de combat supprimée ou d’un bâillon raté dans lequel un ouvrier est tellement surpris de voir des corps vivants exhumés d’une tombe scellée vieille de 1 000 ans qu’il s’évanouit mort. Au mystère de ses origines correspond une seconde question : pourquoi une tombe scellée vieille de 1 000 ans est-elle recouverte d’échafaudages de construction ?