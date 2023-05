Quatre scénarios se dirigent vers les OTA des Bears de Chicago – Shaw Local

Pour la première fois depuis janvier, les Bears retourneront sur le terrain d’entraînement.

Les activités d’équipe organisées (OTA) commencent cette semaine à Halas Hall à Lake Forest. Les Bears ont organisé un minicamp pour les recrues il y a deux semaines, mais les joueurs vétérans n’y participaient pas à ce moment-là. Les OTA restent facultatives, mais de nombreux vétérans de l’équipe participeront probablement.

Ce sera la première occasion de voir quelle est la vision des Bears après avoir fait de nouveaux ajouts à la liste via l’agence libre, les échanges et le repêchage.

Voici quatre scénarios à regarder avant les OTA :

1. La connexion DJ Moore-Justin Fields

Les OTA seront la première occasion de voir le quart-arrière Justin Fields et le nouveau receveur vedette DJ Moore sur le terrain en même temps. Il y aura de lourdes attentes sur les épaules de Moore. Au cours de ses cinq saisons dans la NFL, il a totalisé 1 100 verges sur réception ou plus à trois reprises.

Moore a été un élément clé du commerce pour le choix n ° 1 au classement général en mars. Le directeur général des Bears, Ryan Poles, voulait un joueur vétéran dans l’affaire, et il a trouvé de l’aide pour son jeune quart-arrière. Moore est certain d’être un élément clé de cette attaque à l’avenir.

Maintenant, Fields et Moore doivent commencer à comprendre à quoi cela ressemble sur le terrain. Comment Moore s’intègre-t-il avec Darnell Mooney et Chase Claypool ? Les OTA fourniront un premier aperçu. Comme pour tout nouveau passeur et receveur de passes, cela pourrait être un travail en cours pendant un petit moment.

2. À quoi ressemble la rotation de la ligne D ?

Zach Pickens Zacch Pickens, joueur de ligne défensif des Bears de Chicago, écoute une question des médias lors d’une conférence de presse lors du minicamp recrue du 5 mai au Halas Hall de Lake Forest. (Nam Y. Huh/AP)

Les Bears ont utilisé deux de leurs quatre meilleurs choix de repêchage sur des plaqués défensifs, sélectionnant Gervon Dexter de Floride et Zacch Pickens de Caroline du Sud. Ils ont également signé l’ailier défensif agent libre DeMarcus Walker et le plaqueur défensif Andrew Billings. Le plaqueur vétéran Justin Jones revient également pour une autre saison.

Comment exactement Dexter et Pickens s’intégreront-ils à ces vétérans? Dexter ou Pickens pourraient-ils se disputer une place de départ tout de suite? Même s’ils étaient des choix de repêchage élevés, ils devront probablement faire leurs preuves derrière ces vétérans avant de devenir partants.

Au minicamp des recrues, le coordinateur défensif Alan Williams a déclaré que Jones serait le plaqueur défensif à 3 techniques. Ce n’est pas une énorme surprise, car Jones a été le joueur de ligne défensive le plus productif de la formation la saison dernière. Mais l’autre point de départ est probablement à gagner.

3. Jonglerie au secondaire

Les Bears ont utilisé un choix de repêchage de deuxième ronde pour sélectionner le demi de coin de Miami Tyrique Stevenson. Avec Stevenson entrant dans le mélange au secondaire, il y a un certain nombre de choses différentes que les Bears peuvent faire. Stevenson devrait être un coin extérieur de la limite. Il devra probablement se battre avec le vétéran Kindle Vildor pour le temps de jeu.

La répartition du temps de jeu entre Stevenson, Vildor, Jaylon Johnson et Kyler Gordon sera intéressante. L’année dernière, Johnson est resté sur le terrain à tout moment, et il le fera probablement à nouveau. Gordon était également sur le terrain la plupart du temps, mais il oscillait entre jouer à l’extérieur et jouer dans la fente. Gordon continue-t-il de faire volte-face selon la situation ? Ou est-ce que les Bears déplacent Stevenson sur le terrain en tant que coin extérieur à plein temps et font de Gordon uniquement un coin de fente?

Ils y travailleront probablement tout l’été, mais les OTA seront un aperçu de ce qui va arriver. Ce sera également le premier aperçu de ce secondaire dans son ensemble, y compris les sécurités Eddie Jackson et Jaquan Brisker.

4. Ajustements de la ligne O

Le garde des Chicago Bears Cody Whitehair bloque contre les Steelers de Pittsburgh le 8 novembre à Pittsburgh. (Gene J.Puskar/AP)

Les Bears prévoient de ramener le joueur de ligne offensive Cody Whitehair au centre, où il a joué plus tôt dans sa carrière. Lucas Patrick pourrait également être dans le coup pour le poste de centre. Whitehair était un centre du Pro Bowl en 2018, mais il n’avait jamais cassé le football à Fields auparavant. Les deux devront développer une familiarité sur le terrain d’entraînement cet été si cela fonctionne.

De plus, les Bears transfèrent le joueur de ligne Teven Jenkins de la garde droite à la garde gauche afin de faire de la place pour l’ajout d’agent libre Nate Davis, qui jouera la garde droite. Jenkins n’a pas beaucoup joué en garde jusqu’à la saison dernière, et changer de côté est un ajustement pour n’importe quel joueur.

Il est difficile de lire trop dans les tranchées pendant les OTA – les joueurs ne porteront pas de protections intégrales – mais cette semaine sera la première chance de voir ce que le tacle gauche Braxton Jones a ajouté à son répertoire après sa saison recrue.