Quatre zones occupées de l’Ukraine feront partie de la Russie vendredi, a annoncé le Kremlin.

Cela survient après que de soi-disant référendums, largement rejetés comme une imposture par l’Occident, ont eu lieu ces derniers jours.

Le porte-parole Dmitri Peskov a déclaré que le président Poutine assisterait à une cérémonie au Kremlin au cours de laquelle ils seraient officiellement intégrés à la Russie.

Des responsables pro-Kremlin ont déclaré mercredi que les républiques autoproclamées de Louhansk et Donetsk et les régions de Kherson et Zaporizhzhia avaient toutes voté pour rejoindre la Russie.

Il a affirmé que 93% des votes à Zaporizhzhia étaient favorables, tout comme 87% des votes à Kherson, 98% à Lougansk et 99% à Donetsk.

Les référendums ont commencé le 23 septembre, souvent avec des responsables armés faisant du porte-à-porte pour recueillir des votes.

On s’attend maintenant à ce que la Russie prétende que les efforts déployés par les forces ukrainiennes pour reprendre ces zones sont désormais une attaque contre la mère patrie.

Le président Poutine a prévenu qu’il serait prêt à utiliser des armes nucléaires si le territoire russe est menacé.