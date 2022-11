Quatre raisons pour lesquelles vous n’avez (probablement) pas encore mis à jour vers Windows 11

Lorsque Microsoft a annoncé Windows 11 en 2021, la société l’a décrit comme “la prochaine génération de Windows”. Une foule de changements visuels ont aidé à clarifier cela, mais il semble que presque personne ne soit intéressé par une nouvelle version du système d’exploitation.

Selon Statcounter, un peu plus de 15 % de tous les appareils Windows exécutaient le dernier système d’exploitation de Microsoft en octobre 2022. C’était une légère augmentation par rapport au mois précédent, mais plus de 70 % utilisent toujours Windows 10.

Une tendance plus inquiétante pour Microsoft est que les deux chiffres sont restés relativement stables ces derniers mois, il semble donc que ceux qui voulaient mettre à jour vers Windows 11 l’aient déjà fait.

Mais pourquoi si peu ont fait le changement ? Il existe de nombreuses raisons, mais voici les quatre principales.

1. Windows 11 n’est pas (encore) nécessaire

La plupart du temps de Microsoft est concentré sur Windows 11, mais il n’a pas complètement abandonné Windows 10. Les mises à jour pour Windows 10 se poursuivront jusqu’en octobre 2025, soit dans près de trois ans. Cependant, si l’on se fie à la mise à jour 22H2, le système d’exploitation ne bénéficiera d’aucune nouvelle fonctionnalité notable.

Windows 10 a conservé une conception cohérente depuis son lancement en 2015 Dominik Tomaszewski / Fonderie

Le chevauchement de la prise en charge est important pour assurer une transition en douceur vers Windows 11, mais cela signifie que de nombreux utilisateurs de Windows 10 n’ont tout simplement pas besoin de mettre à jour pour le moment. C’est particulièrement vrai si votre appareil répond à peine aux nouvelles exigences matérielles.

Il n’y a aucune garantie que Windows 11 sera une expérience plus fiable non plus, comme l’ont prouvé plusieurs bogues (certains graves) au cours de la dernière année. Si votre ordinateur portable à petit budget fonctionne correctement sous Windows 10, pourquoi prendre le risque ?

2. De nombreux appareils Windows 10 ne répondent pas aux exigences

Beaucoup de gens ont choisi de ne pas mettre à jour vers Windows 11, mais pour d’autres, ce n’est même pas un choix.

Windows 11 a des exigences matérielles beaucoup plus strictes que Windows 10, ce qui signifie que de nombreux appareils plus anciens ne sont pas compatibles. Le plus souvent, ils ne disposent pas de la puce TPM 2.0 nécessaire, tandis que d’autres ne prennent pas en charge le démarrage sécurisé ou disposent d’au moins 4 Go de RAM. Sans cocher les trois cases, votre PC ou ordinateur portable ne se verra pas proposer la mise à jour.

Officiellement, cela signifie que vous êtes bloqué sur Windows 10, que cela vous plaise ou non. Il existe une solution de contournement qui vous permet d’installer Windows 11, mais elle n’est pas prise en charge par Microsoft et expose votre ordinateur à des bogues et à d’autres problèmes de sécurité, ce qui explique probablement pourquoi personne ne souhaite essayer cette route particulière.

3. Windows 11 n’ajoute pas beaucoup de fonctionnalités significatives

Windows 11 peut avoir une apparence différente de Windows 10, mais dans les coulisses, c’est à peu près le même système d’exploitation. Au lancement, plusieurs fonctionnalités clés de Windows 10 avaient en fait été supprimées.

La prise en charge du glisser-déposer pour la barre des tâches a depuis été restaurée, mais de nombreuses fonctionnalités manquantes ne seront jamais intégrées à Windows 11. Si vous êtes un fan de Live Tiles dans le menu Démarrer ou si vous visualisez l’historique sur tous vos appareils via Chronologie, il n’y a aucune incitation à «mettre à niveau».

Cependant, le principal problème réside dans ces citations. Il est difficile de considérer Windows 11 comme une véritable mise à niveau par rapport à Windows 10. Alors pourquoi s’embêter à l’installer ? Windows 11 n’a tout simplement pas cette fonctionnalité qui tue pour laquelle les gens veulent mettre à niveau.

Dans la mise à jour Windows 11 22H2, Microsoft a cependant ajouté de la valeur. Plutôt que de simplement travailler en arrière-plan, les sous-titres en direct et les onglets de l’explorateur de fichiers sont vraiment utiles. J’espère que c’est un signe des choses à venir.

Live Captions est une excellente fonctionnalité d’accessibilité Microsoft

4. Windows 11 est une grande refonte visuelle

En règle générale, les gens n’aiment pas le changement. Et ils n’aiment certainement pas qu’une application soit mise à jour et que tout semble soudainement inconnu. Malheureusement, c’est exactement ce qui se passe après l’installation de Windows 11. Le menu Démarrer, le Centre d’action et de nombreuses applications de stock sont complètement différents, et il existe de nouvelles façons de rechercher et d’effectuer plusieurs tâches.

Microsoft a fait cette erreur avec le nouvel écran de démarrage largement détesté de Windows 8. Et maintenant, il y a encore une courbe d’apprentissage. Certes, Windows 11 n’est pas un changement aussi important, mais vous devrez passer un peu de temps à vous y familiariser.

La plupart des gens utilisent Windows pour des tâches de productivité simples. Pourquoi faire apprendre aux gens une nouvelle méthode alors que ce n’est pas nécessaire ?

À l’exception des nouvelles fonctionnalités, Microsoft n’aurait pas pu faire grand-chose pour éviter ces problèmes. Il fallait toujours un certain temps à l’énorme base d’utilisateurs de Windows 10 pour arriver à Windows 11, mais il y a maintenant un risque que Windows 12 soit publié avant même que les masses ne soient passées à Windows 11.

Selon les rumeurs, Windows 12 arriverait en 2024, la société adoptant un cycle de trois ans pour les versions majeures de Windows. Mais si c’est vrai, cela pourrait à nouveau être en proie à une faible adoption.