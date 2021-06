Quatre races nouvellement éligibles concourent aux côtés des prétendants habituels pour le titre Best in Show

L’exposition canine annuelle de Westminster est de retour – mais pas au Madison Square Garden.

La pandémie de coronavirus en cours a forcé de nombreux changements à l’événement canin précieux, qui se déroule à Tarrytown, New York, en 2021.

La 145e exposition canine de Westminster a été lancée le vendredi 11 juin et se terminera le dimanche 13 juin.

Dans un changement, il se tient dans un domaine riverain de banlieue à Tarrytown.

L’événement a normalement lieu au légendaire Madison Square Garden de New York, mais la pandémie a forcé l’ajustement.

De plus, les spectateurs en personne ne sont pas autorisés.

« C’est un crève-cœur parce que cela fait définitivement partie du prestige d’y aller et de la nostalgie », a déclaré la gestionnaire Renee Rosamilla d’Ocala en Floride.

« Mais je suis juste, honnêtement, ravi qu’ils aient pu nous laisser Westminster cette année. »

Le Best in Show est la plus haute distinction décernée aux expositions canines.

Le trophée convoité sera décerné sous une tente à l’extérieur du manoir Lyndhurst à Tarrytown, et non dans le palais des sports de MSG.

Le spectacle devrait également présenter quatre races éligibles pour la première fois: le barbet, le dogue argentin, le belge Laekenois et le Biewer terrier.

Lisez notre blog en direct Westminster Dog Show 2021 ci-dessous pour les toutes dernières nouvelles et mises à jour…