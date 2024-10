Quatre projets new-yorkais axés sur la communauté réalisés par Dattner Architects : votre prochain employeur ? | Nouvelles

Suite à notre précédente visite à BVC Architecture + Interiors, nous déplaçons cette semaine notre série Meet Your Next Employer à New York pour explorer le travail de Dattner Architects.

Entreprise appartenant à des femmes et basée à Midtown Manhattan, l’entreprise décrit sa mission comme étant « d’enrichir l’expérience urbaine, de transformer les environnements et de renforcer les communautés ». La semaine dernière, notre équipe de presse a rendu compte de l’inclusion de l’entreprise à Archtober 2024, leur projet 425 Grand Concourse étant parmi ceux ouverts aux visites publiques tout au long du mois d’octobre. Plus tôt cette année, la société a également collaboré avec Ennead sur les visuels préliminaires du parc scientifique et du campus de recherche qui seront développés dans l’East Side de Manhattan.

Chez Archinect Jobs, la société recrute actuellement pour plusieurs postes pour rejoindre son équipe de New York. Pour les candidats intéressés à postuler à un poste ou pour toute personne souhaitant en savoir plus sur les résultats de l’entreprise, nous avons rassemblé quatre projets réalisés dans la ville par Dattner Architects qui illustrent la philosophie de l’entreprise.

Vital Brookdale. Image gracieuseté de Dattner Architects

Le Forum à l’Université Columbia, New York, NY

Conçu avec Renzo Piano Building Workshop et Caples Jefferson Architects, et décrit comme la « porte d’entrée vers le campus de Manhattanville de l’Université Columbia », le Forum de l’Université Columbia est destiné à faciliter le partage d’idées entre les leaders d’opinion mondiaux, les universitaires et la communauté locale de Harlem. . Au rez-de-chaussée, le centre polyvalent contient des espaces modulables pour créer une « couche urbaine » accessible à la communauté derrière une façade largement vitrée.

Le Forum à l’Université de Columbia. Image gracieuseté de Dattner Architects

Le Forum à l’Université de Columbia. Image gracieuseté de Dattner Architects

« Le Forum accueille des événements conçus pour susciter l’engagement civique et le discours intellectuel », note Dattner. « Le bâtiment comprend un auditorium de 437 places, des espaces de travail collaboratif, des salles de réunion et de détente, des galeries, des bureaux de professeurs et un café, créant ainsi un nouvel espace vital où diverses voix peuvent se réunir dans un discours.

Le Forum à l’Université de Columbia. Image gracieuseté de Dattner Architects

Le Forum à l’Université de Columbia. Image gracieuseté de Dattner Architects

Vital Brookdale, Brooklyn, New York

Vital Brookdale est la première étape de la Vital Brooklyn Initiative de l’État de New York, un programme conçu pour améliorer l’accès à la santé, au bien-être et au logement parmi les résidents à faible revenu du centre de Brooklyn. Le projet de maison passive, composé de deux bâtiments, comprend un système solaire photovoltaïque monté sur le toit, une série de toits et de plantations verts, un éclairage LED, des luminaires à faible débit et une série de mesures supplémentaires d’efficacité énergétique.

Vital Brookdale. Image gracieuseté de Dattner Architects

Vital Brookdale. Image gracieuseté de Dattner Architects

« Vital Brookdale offre des équipements qui favorisent le bien-être et créent des espaces sûrs pour ses résidents et la communauté dans son ensemble », ajoute l’équipe. « Les locataires ont accès à une terrasse, des cours paysagées, un espace pour chiens, une aire de jeux et des aires de loisirs et de sièges passifs. Les équipements supplémentaires comprennent une salle communautaire, une salle de jeux, une bibliothèque/espace de co-travail, une salle de fitness, une buanderie et un local à vélos. La conception de Vital Brookdale offre des connexions visuelles et physiques entre les espaces extérieurs actifs et passifs, les espaces communs intérieurs et de nombreuses unités.

Vital Brookdale. Image gracieuseté de Dattner Architects

Vital Brookdale. Image gracieuseté de Dattner Architects

Chestnut Commons, Brooklyn, New York

Un complexe de logements abordables pour les anciens sans-abri et les ménages à faible revenu, Chestnut Commons propose 275 appartements ainsi que des installations de soutien, notamment des espaces communs avec accès à un toit-terrasse paysagé, un campus satellite de Community College, un incubateur de fabrication de produits alimentaires pour la formation professionnelle et un crédit. union. Projet certifié Maison Passive, le bâtiment comprend des panneaux solaires sur le toit, une agriculture sur le toit et une protection solaire passive grâce à des fenêtres profondément encastrées et des stores solaires projetés sur les façades est et sud.

Communes de châtaignes. Image gracieuseté de Dattner Architects

Communes de châtaignes. Image gracieuseté de Dattner Architects

« Développé et géré par des organisations locales ayant des liens communautaires solides, Chestnut Commons renforce le quartier en incluant des opportunités de développement économique et d’éducation, des programmes artistiques et des services de formation professionnelle », explique l’équipe. « Fidèle à la vision du projet d’une communauté saine, durable et abordable, le bâtiment de 14 étages est conçu selon les normes de la maison passive et en conformité avec les directives de conception active de New York pour promouvoir un mode de vie sain pour les résidents. »

Communes de châtaignes. Image gracieuseté de Dattner Architects

Communes de châtaignes. Image gracieuseté de Dattner Architects

Institut de recherche Stanley Manne – Bronx High School of Science, Bronx, NY

Situé à la Bronx High School of Science, le Stanley Manne Research Institute permet aux lycéens de la région de mener des expériences scientifiques à long terme pour les préparer à des études universitaires ou professionnelles. Le projet abrite trois laboratoires multidisciplinaires, une chambre froide sans rendez-vous, une salle de culture tissulaire et d’autres laboratoires spécialisés ainsi qu’une salle polyvalente pour des événements spéciaux. L’intérieur est modulaire et flexible, permettant des changements d’équipement et d’exigences scientifiques au fil du temps.

Institut de recherche Stanley Manne – École secondaire des sciences du Bronx. Image gracieuseté de Dattner Architects

Institut de recherche Stanley Manne – École secondaire des sciences du Bronx. Image gracieuseté de Dattner Architects

« La façade est composée de panneaux en béton fibré étroitement espacés, ponctués d’ouvertures modulaires qui répondent aux plans compacts et rationnels du laboratoire », ajoute l’équipe. « Les panneaux tridimensionnels projetteront des ombres changeantes et dynamiques sur la façade au cours de la journée. Des accents de briques vert vif représentant la couleur de l’école marquent les entrées et bordent l’escalier principal et le hall.

Institut de recherche Stanley Manne – École secondaire des sciences du Bronx. Image gracieuseté de Dattner Architects

Institut de recherche Stanley Manne – École secondaire des sciences du Bronx. Image gracieuseté de Dattner Architects

