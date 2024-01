Quatre projets de rénovation avant-gardistes en Californie réalisés par JENSEN Architects : votre prochain employeur ? | Nouvelles

Suite à la visite de la semaine dernière chez Edmonds + Lee Architects, basé à San Francisco, nous maintenons notre Rencontrez votre prochain employeur série dans la Bay Area cette semaine pour explorer le travail de JENSEN Architects.

Depuis son studio du centre-ville de San Francisco, la société a constitué un portefeuille spécialisé dans les projets culturels, éducatifs, résidentiels et professionnels. Le studio décrit sa philosophie comme « valorisant une approche de conception critique, un engagement culturel contemporain et des techniques de construction innovantes pour des solutions élégantes, efficaces et respectueuses de l’environnement ».

Sur Archinect Jobs, la société recrute actuellement pour plusieurs postes pour rejoindre son bureau de San Francisco. Pour les candidats intéressés à postuler à un poste ou pour toute personne souhaitant en savoir plus sur les résultats de l’entreprise, nous avons rassemblé quatre projets de remodelage et de rénovation intrigants basés en Californie par JENSEN Architects qui illustrent la philosophie du studio.

Résidence Stanford, Stanford, Californie

Projet de rénovation pour un professeur de l’Université de Stanford, la résidence Stanford cherche à simplifier et à ouvrir l’intérieur de la structure tout en conservant l’empreinte existante. Dans tout le projet, des détails minimaux et des finitions neutres « anticipent une composition évolutive de la collection d’art et de design du client », tandis qu’à l’intérieur, une chambre, une cuisine et un salon se fondent les uns dans les autres.

“Les espaces ouverts et connectés de la maison se dirigent finalement vers l’atelier du client, une nouvelle structure distincte dédiée à l’exploration sans limites”, explique l’équipe de conception. « La charpente industrielle du magasin, enveloppée de bois et de verre, offre une réponse intelligente aux exigences locales en matière de toit en pente, tout en offrant un espace brut et résistant, prêt à tout. À l’extérieur, un paysage de plantations résistantes à la sécheresse dialogue de manière ludique avec la maison.

Terrain de jeu Willie « Woo Woo » Wong, San Francisco, Californie

Au terrain de jeu Willie « Woo Woo » Wong, JENSEN a repensé l’un des rares espaces extérieurs historiques et importants de Chinatwon et le seul parc dédié aux loisirs actifs en plein air. Le parc et le terrain de jeu à plusieurs niveaux qui en résultent voient un remodelage du bâtiment du club-house existant, où le « bloc CMU en forme de bunker et la structure en béton » ont été transformés avec de grandes vitrines.

“De nouvelles lignes visuelles du site à travers le bâtiment jusqu’à la mezzanine laisseront entrevoir un grand système de portes pliantes qui ouvre le bâtiment sur le terrain de jeu”, note l’équipe. “Le toit existant de la structure est prolongé comme un pont, se connectant au niveau supérieur du terrain de jeu et agrandissant la zone du terrain sur le toit.”

Bureau YouTube 1, San Bruno, Californie

La refonte de YouTube Office 1 par JENSEN a permis de transformer un immeuble de bureaux « sans intérêt » des années 1980 en un espace de travail contemporain. S’étendant sur deux étages, le bureau ouvert entoure un atrium lumineux qui est décrit comme un « carrefour animé » pour l’intérieur. Au rez-de-chaussée, un café de 9 500 pieds carrés, des salons et des salles de réunion cherchent à attirer les gens du campus environnant, tandis qu’un nouvel escalier et un pont dans l’atrium permettent d’accéder aux niveaux supérieurs.

« Les éléments de conception et les matériaux inspirés de la culture de l’entreprise créent un dynamisme dans tout l’espace », explique l’équipe. “La couleur en mouvement est obtenue grâce à un film dichroïque sur le verre et les installations numériques à LED ajoutent de la couleur et du mouvement à l’espace.”

Projet Minnesota Street, San Francisco, Californie

Commandé en réponse au marché locatif occupé de San Francisco, le projet Minnesota Street comprend un studio et un espace commercial pour les artistes et les galeries d’art de la ville. Au centre du projet se trouvait la rénovation d’un entrepôt industriel de 1937, où un atrium d’ancrage de 5 000 pieds carrés voit des plafonds en planches de bois d’origine soutenus par de délicates fermes en acier. Décrit comme un « espace vertigineux » par l’équipe, l’atrium est imaginé comme un lieu d’événements et d’expositions tout en reliant 15 galeries privées sur deux niveaux.

“Un café-bar s’ouvre à la fois sur Minnesota Street et dans le hall d’entrée, engageant ainsi le quartier”, ajoute l’équipe. “Une palette simplifiée de sols en béton poli, d’acier de construction apparent et de plafonds en tôle ondulée apparente complète la matérialité d’origine du bâtiment, accentuant l’atmosphère industrielle de l’espace.”

