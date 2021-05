Quatre personnes tuées lors de l’écrasement d’un petit avion dans une maison du Mississippi

HATTIESBURG, Mississippi – Un petit avion s’est écrasé sur une maison du Mississippi, tuant l’un des quatre occupants de la maison et trois résidents du Texas qui se rendaient à une cérémonie de remise de diplômes universitaire, ont annoncé mercredi les autorités.

Gerry Standley, 55 ans, résidait dans la maison où l’avion s’est écrasé à Hattiesburg, Mississippi.

Le pilote, Louis Provenza, 67 ans, Anna Calhoun, 23 ans, et Harper Provenza, 2 ans, ont également été tués, selon le coroner du comté de Forrest, Butch Benedict.

Hattiesburg est à environ 90 miles au sud-est de Jackson, Mississippi.

Des responsables de l’Université du sud du Mississippi ont déclaré que les trois personnes à bord de l’avion venaient à Hattiesburg pour assister à une cérémonie de lancement.

Calhoun était un junior étudiant en biologie à la Midwestern State University à Wichita Falls, a déclaré Julie Gaynor, directrice des relations publiques.

«Mon cœur se brise pour notre élève et sa famille, ainsi que pour les membres de notre communauté et leur famille», a déclaré le président de l’USM, Rodney Bennett, dans un communiqué. «L’Université présente nos plus sincères condoléances et nos pensées et prières à tous ceux qui sont touchés par cette tragédie en cette période de grande perte.»

Standley travaillait à plein temps pour une entreprise de pavage et était pasteur adjoint de son église, selon une page Web pour collecter des fonds pour les frais funéraires et le remplacement des biens perdus dans l’incendie.

Sa femme, Melinda, directrice de la division du centre 911 du département de police, leur fille Arrianna et leur petit-fils Eli sont tous sortis de la maison avec des blessures mineures, a-t-il déclaré. Le couple avait célébré son 22e anniversaire le mois dernier.

Provenza était neurochirurgien au United Regional Physician Group et diplômé de la Tulane University School of Medicine de la Nouvelle-Orléans.

«Nous sommes très attristés par la perte du Dr Louis Provenza. Il a touché la vie de tant de personnes et nous manquera beaucoup », a déclaré le groupe médical.

L’avion, un Mitsubishi M-2B-60, s’est écrasé dans une maison mardi soir, ont rapporté mercredi des responsables du département de police de Hattiesburg.

Les intervenants d’urgence ont été appelés sur les lieux vers 23 h 20, a déclaré le porte-parole de la police de Hattiesburg, Ryan Moore, dans un e-mail.

La police demande à quiconque trouve des débris ou des épaves pouvant être liés à l’accident de contacter le service de police de Hattiesburg et d’éviter de déplacer ou de toucher les débris.

La police a initialement déclaré que deux personnes étaient décédées, selon un rapport de l’Associated Press. Le bilan des morts a ensuite été mis à jour à quatre.

La Federal Aviation Administration a été appelée pour enquêter sur la cause de l’accident. Le Bureau national de la sécurité des transports a été contacté pour mener l’enquête.

