Quatre personnes tuées dans une fusillade dans un immeuble après une dispute dans la cour

QUATRE personnes ont été tuées dans une fusillade dans un immeuble au Texas.

La fusillade de samedi soir aurait eu lieu après qu’une dispute a éclaté dans la cour du complexe d’appartements près de Houston.

Quatre personnes ont été tuées dans une fusillade dans un immeuble qui aurait été déclenchée par une dispute dans une cour du complexe Crédit : NBC Click 2 Houston

La fusillade mortelle du complexe d’appartements s’est produite samedi soir dans le comté de Harris, au Texas, juste à l’extérieur de la ville de Houston Crédit : NBC Click 2 Houston

L’incident mortel s’est produit dans le comté de Harris au Texas vers 23 h 20, selon les autorités locales.

Le shérif du comté de Harris, Ed Gonzalez, a déclaré avoir répondu à un appel et trouvé quatre blessés par balle à leur arrivée.

“Il semble qu’une dispute entre les deux parties ait conduit à la fusillade”, Gonzalez a écrit dans un tweet Dimanche matin.

Trois des quatre victimes ont été déclarées mortes sur les lieux, a déclaré le shérif dans le tweet.

Une quatrième victime est décédée après avoir été transportée dans un hôpital local, selon Click2Houston.

Les quatre personnes tuées dans la fusillade étaient des hommes, a déclaré Gonzalez.

Peu de détails sur les victimes ont été rendus disponibles, mais Click2Houston a rapporté que “les victimes auraient entre 16 et 25 ans”.

Une enquête de suivi est actuellement en cours et menée par les unités d’enquête sur les homicides et les scènes de crime du bureau du shérif.

Le complexe d’appartements où la fusillade s’est produite est situé juste à l’extérieur de Houston, dans le nord du comté de Harris.

Il y a eu une autre fusillade mortelle dans un complexe d’appartements du côté ouest de Houston le week-end dernier.

Deux adolescents ont été abattus dans l’incident et l’une des victimes est décédée.

Cette fusillade aurait également été déclenchée par une dispute entre les adolescents et un chauffeur, qui a tiré les coups de feu, a rapporté la filiale locale de NBC.

Selon les données récentes, il y a eu plus de 10 000 décès par violence armée aux États-Unis cette année, attribués à des homicides, des meurtres ou des causes non intentionnelles.