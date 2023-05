Quatre personnes tuées dans l’attaque d’un convoi diplomatique américain au Nigeria

Des hommes armés ont attaqué un convoi diplomatique américain dans l’État d’Anambra, dans le sud-est du Nigéria, tuant quatre personnes et en enlevant trois autres. Aucun citoyen américain ne se trouvait dans le convoi, selon des responsables américains et nigérians.

Les hommes armés ont « assassiné deux membres des forces mobiles de la police et deux membres du personnel du consulat », avant de mettre le feu à leur véhicule lors de l’attaque de mardi, a déclaré le porte-parole de la police, Ikenga Tochukwu.

« Aucun citoyen américain ne se trouvait dans le convoi », a-t-il déclaré.

Les forces de sécurité se sont déployées sur les lieux, a déclaré Tochukwu, mais les hommes armés ont réussi à enlever deux policiers et un chauffeur.

Une « opération de sauvetage/récupération » était en cours mardi soir, a-t-il ajouté dans son communiqué.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, John Kirby, a confirmé l’attaque lors d’un briefing avec des journalistes à Washington DC.

« Un convoi américain de véhicules a été attaqué. Ce que je peux vous dire, c’est qu’aucun citoyen américain n’était impliqué », a déclaré Kirby.

Le département d’État a également confirmé l’attaque.

« Le personnel de la mission américaine au Nigeria travaille avec les services de sécurité nigérians pour enquêter », a déclaré un porte-parole.

« La sécurité de notre personnel est toujours primordiale et nous prenons de nombreuses précautions lors de l’organisation de déplacements sur le terrain. »

Les séparatistes qui opèrent dans la région ont intensifié leurs attaques ces dernières années, ciblant généralement la police ou les bâtiments gouvernementaux.

Les responsables nigérians imputent souvent les attaques dans le sud-est au mouvement interdit des peuples indigènes du Biafra (IPOB) et à sa branche armée, le Eastern Security Network.

L’IPOB a nié à plusieurs reprises toute responsabilité dans les violences.

Le chef du groupe, Nnamdi Kanu, est un citoyen anglo-nigérian qui a été arrêté au Kenya et renvoyé au Nigeria dans ce que sa famille décrit comme un acte de restitution extraordinaire.

Le séparatisme est une question sensible au Nigeria, où la déclaration d’une République indépendante du Biafra par des officiers de l’armée Igbo dans le sud-est en 1967 a déclenché une guerre civile de trois ans qui a fait plus d’un million de morts.

La violence dans le sud-est n’est que l’un des nombreux problèmes auxquels est confronté le président élu Bola Tinubu, qui prendra la tête de la nation la plus peuplée d’Afrique plus tard ce mois-ci.

L’armée lutte également contre une insurrection djihadiste vieille de 14 ans dans le nord-est, des gangs qui kidnappent et tuent dans les États du nord-ouest et du centre et la piraterie dans le golfe de Guinée.

Après une brève période de calme lors des élections de février et mars pour la présidence et les gouvernorats, les attaques se sont multipliées ces dernières semaines.

Peter Obi, l’ancien gouverneur de l’État d’Anambra, qui s’est présenté et a perdu à l’élection présidentielle du 25 février, est l’un de ceux qui contestent la victoire de Tinubu, invoquant une fraude.

La commission électorale a reconnu des « problèmes » lors du vote mais a rejeté les allégations selon lesquelles le processus n’était pas libre et équitable.