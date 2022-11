Quatre personnes éjectées dans un accident de l’autoroute 3 près de Princeton et un chien tué

Quatre personnes ont été éjectées de leur véhicule dans un accident tôt le matin le samedi 5 novembre qui a envoyé les occupants à l’hôpital avec des blessures graves et a tué un chien.

Le renversement d’un seul véhicule s’est produit vers 1 h 10 sur l’autoroute 3 à l’est de Princeton, selon le sergent de la GRC. Rob Hughes.

Lorsque les services d’urgence sont arrivés, ils ont trouvé une femme sur l’autoroute, coincée sous le SUV Ford, un homme allongé sur l’autoroute derrière le véhicule et un troisième homme allongé à 20 pieds sur un talus.

La femme sous le véhicule a subi des blessures à la tête, à la colonne vertébrale, à la poitrine, à la hanche et au dos. L’homme sur le talus était semi-conscient mais avait des blessures importantes à la hanche et à la jambe, et l’homme sur la route avait des blessures à la hanche, à la jambe et au visage. Une quatrième personne a été légèrement blessée et toutes ont été transportées à l’hôpital général de Penticton.

Toutes les victimes sont de Princeton et ont entre 40 et 50 ans.

Hughes a déclaré que pendant l’enquête, les conditions routières, y compris la «verglas», sont considérées comme un facteur.

L’autoroute a été fermée pendant 3,5 heures. C’était le pire des nombreux incidents de véhicules qui ont ravagé les routes et autoroutes locales du jeudi 3 novembre au lundi 7 novembre.

La GRC locale a été appelée pour au moins 19 incidents et fermetures d’autoroutes en quelques jours.

“C’est incroyable que personne ne soit mort avec autant d’accidents”, a déclaré Hughes, “surtout quand vous avez des éjections et des renversements.”

Le week-end «a absolument taxé nos ressources policières», a-t-il déclaré.

« Et c’est tout. Le service d’incendie de Princeton est taxé, les ambulances sont taxées. Il n’y a qu’un nombre limité d’ambulances disponibles. Nous sommes limités en équipes de secours routiers pour les extractions. Si les secours routiers sont bloqués à un seul endroit, nous (n’avons pas de renfort). »

