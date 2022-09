Quatre personnes coincées à 30 pieds dans les airs sur les montagnes russes Scooby-Doo alors que les pompiers lancent une mission de sauvetage

QUATRE personnes ont été piégées à 30 pieds dans les airs sur une montagne russe Scooby-Doo alors que les pompiers lançaient une mission de sauvetage.

Les invités étaient bloqués alors que le trajet s’arrêtait au parc à thème Movie World en Australie.

Le manège a pour thème la version d’action en direct de 2002 de Scooby-Doo

Les coureurs sont restés coincés à environ 30 pieds dans les airs après un “incident de comportement d’invité” sur le Scooby-Doo Spooky Coaster à l’attraction de The Gold Coaster.

Les pompiers ont dû lancer une audacieuse mission de sauvetage de 90 minutes pour libérer les invités du parc piégés.

Personne n’a été blessé lors de l’incident et les ambulanciers n’ont pas été appelés sur les lieux.

Movie World a déclaré que la sécurité des visiteurs est la “priorité la plus élevée du parc et que notre équipe organise des formations régulières avec [Queensland Fire & Emergency Services] sur ces scénarios”

Scooby-Doo Spooky Coaster est une montagne russe fermée basée sur la version d’action en direct de 2002 de l’emblématique toutou résolvant des mystères.

Le film à succès mettant en vedette Sarah Michelle-Geller et Freddie Prinze Jr. a été tourné dans le studio à côté du parc à thème.

En 2018, le manège a subi une refonte importante et a rouvert en décembre.

Il a été renommé Scooby-Doo Spooky Coaster: Next Generation avec un nouveau scénario de manège et de nouveaux effets spéciaux.

Dans un communiqué, Movie World a déclaré: “

En fin d’après-midi, le système de sécurité du manège Scooby Doo a été engagé à la suite d’un incident mineur de comportement des invités qui a entraîné un arrêt du manège dans la zone haute.

“En raison de l’emplacement de l’arrêt, nous nous sommes engagés auprès des services d’incendie et d’urgence du Queensland (QFES) pour mener le processus de déchargement.

“Les invités à bord étaient complètement en sécurité tout au long du processus et notre équipe d’experts était en communication constante avec eux. Les quatre invités à bord ont été déchargés en toute sécurité.

“La sécurité et le bien-être de nos clients sont notre priorité absolue et notre équipe organise régulièrement des formations avec QFES sur ces scénarios et nous tenons à les remercier pour leur aide.”