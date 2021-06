Quatre personnes blessées après qu’une voiture se soit écrasée de plein fouet avec un véhicule de police rompant une rave illégale après l’avertissement des flics

QUATRE personnes ont été blessées après qu’une voiture a percuté de plein fouet un véhicule de police alors que les flics interrompaient une rave illégale.

Une ambulance aérienne aurait été nécessaire pour transporter au moins une personne à l’hôpital après l’accident.

Quatre personnes ont été blessées après qu’une voiture a percuté de plein fouet un véhicule de police Crédit : eddie mitchell

Les flics s’étaient arrêtés pour briser une rave Crédit : EDDIE MITCHELL

On pensait que quatre personnes se trouvaient dans la voiture lorsqu’elle s’est écrasée contre une voiture de police de Sussex.

La collision s’est produite après que toutes les routes autour d’un événement non autorisé ont été fermées.

Les ravers se sont rassemblés samedi dans les champs autour de Steyning près de Worthing dans le West Sussex.

L’accident est survenu après que les flics ont averti les gens d’éviter la zone alors que la rave était en train d’être fermée.

Ils ont déclaré dans un communiqué: « Toute personne prévoyant d’assister à l’événement est avertie de ne pas se rendre sur le site – les agents prendront des mesures contre ceux qui le feront. »

Le surintendant principal Nick May a déclaré avant l’accident de la nuit dernière : « Notre priorité est d’assurer la sécurité de la communauté et de tous ceux qui se trouvent à proximité. Nous avons un nombre important d’officiers sur les lieux qui s’efforcent de mener l’événement à une conclusion sûre et rapide.

« C’est une affaire en cours et nous remercions le public pour sa patience et sa coopération en ce moment. »

Pendant ce temps, lors d’une autre rave illégale à côté du stade Millwall à Londres la nuit dernière, un homme a été poignardé à mort et les flics ont arrêté un garçon de 16 ans qui a été transporté d’urgence à l’hôpital avec des blessures à la tête.

Les flics ont passé une grande partie de la journée à travailler pour identifier le jeune homme de 26 ans, qui a perdu la vie après que l’horreur a éclaté dans un entrepôt à côté de The Den à Bermondsey.

Des agents ont été appelés à l’unité industrielle de Stockholm Road peu avant minuit après que l’homme a été poignardé.

Malgré les efforts des secours, il est décédé sur les lieux.

La police a maintenant appelé toute personne ayant des informations à se manifester.

Une personne a été transportée par avion à l’hôpital Crédit : EDDIE MITCHELL