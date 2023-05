Quatre personnes arrêtées soupçonnées d’avoir suspendu l’effigie de Vinicius Jr hors d’un pont à Madrid | Nouvelles du monde

Quatre personnes soupçonnées d’avoir suspendu une effigie de la star du Real Madrid Vinicius Jr sur un pont de la capitale espagnole en janvier ont été arrêtées, a annoncé la police.

Une enquête pour crime de haine a été ouverte après que l’effigie ait été accrochée avec le maillot numéro 20 de la star depuis un pont devant le terrain d’entraînement du Real Madrid.

Il était accroché à côté d’une banderole rouge et blanche de 16 mètres sur laquelle on pouvait lire « Madrid déteste le Real ».

Les arrestations ont eu lieu quelques jours après que le footballeur brésilien a renouvelé son attaque contre la Liga et les autorités espagnoles – révélant comment il a reçu des menaces de mort cette saison.

Le Real Madrid a déposé une plainte pour crime de haine avec les procureurs espagnols après que le joueur brésilien a été la cible d’injures racistes lors de sa défaite 1-0 à Valence dimanche.

Valence a déclaré que la police avait identifié un fan qui avait fait des gestes racistes à Vinicius Jr et que cette personne risquait une interdiction de stade à vie du terrain de Mestalla.

Les lumières de la statue emblématique du Christ Rédempteur du Brésil ont été éteintes pendant une heure lundi soir en solidarité avec Vinicius Jr.

Le sanctuaire archidiocésain, qui gère le monument, a réalisé l’acte en coopération avec la FA brésilienne et l’Observatoire de la discrimination raciale dans le football.

« Le sanctuaire archidiocésain du Christ Rédempteur répudie les attaques racistes subies par le joueur brésilien Vinicius Jr », a-t-il déclaré.

Image:

Les lumières de la statue du Christ Rédempteur ont été éteintes en solidarité avec Vinicius Jr



« L’éclairage du monument sera éteint en symbole de la lutte collective contre le racisme et en solidarité avec le joueur et tous ceux qui subissent des préjugés dans le monde. »

Dans son dernier tweet, l’ailier de 22 ans a souligné ce qu’il a décrit comme « des épisodes continus répartis dans plusieurs villes d’Espagne ».

Il a écrit : « Chaque ronde loin de chez soi est une mauvaise surprise. Et il y en a eu beaucoup cette saison. Souhaits de mort, poupée pendue, beaucoup de cris criminels… Tous inscrits.

« Mais le discours tombe toujours sur des ‘cas isolés’, ‘un fan’. Non, ce ne sont pas des cas isolés. Ce sont des épisodes continus répartis dans plusieurs villes d’Espagne (et même dans une émission télévisée).

« La preuve est là dans la vidéo. Maintenant, je demande : combien de ces racistes ont eu des noms et des photos exposés sur des sites Web ? Je réponds pour simplifier : zéro. »

Il a demandé ce qui manquait pour « criminaliser ces gens » et « punir les clubs », ajoutant : « Pourquoi les sponsors ne font-ils pas payer la Liga ?

« Le problème est très grave et les communications ne fonctionnent plus. Ne me reprochez pas non plus de justifier des actes criminels. Vous n’êtes pas du football, vous êtes inhumain. »

MadridLe match de contre Valence a été interrompu dimanche soir après la pause de la mi-temps alors que le Brésilien désignait des supporters qui le narguaient auprès de l’arbitre.

Vinicius, qui a été victime d’abus racistes depuis les tribunes à plusieurs reprises cette saison, était furieux, incitant ses coéquipiers et les joueurs adverses à essayer de le calmer.

Image:

Vinicius Jr (L) affronte les fans de Valence alors que son coéquipier du Real Madrid Antonio Rudiger tente de le calmer



Il a tweeté après le match : « Ce n’était pas la première fois, ni la deuxième, ni la troisième. Le racisme est normal en Liga. Dans le football, ils pensent que c’est normal, la fédération aussi – et l’adversaire l’encourage.

« Je suis tellement triste. Le championnat qui appartenait autrefois à Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano [Ronaldo] et [Lionel] Messi appartient aujourd’hui au racisme.

« Une belle nation, qui m’a accueilli et que j’aime, mais qui a accepté d’exporter l’image d’un pays raciste dans le monde.

« Je suis désolé pour les Espagnols qui ne sont pas d’accord mais aujourd’hui, au Brésil, l’Espagne est connue comme un pays de racistes. Et malheureusement, pour quelque chose qui arrive chaque semaine, je n’ai aucune défense. Je laisse faire.

« Mais je suis fort et j’irai jusqu’au bout contre les racistes. Même si c’est loin d’ici. »

Le président de la Liga, Javier Tebas, a répondu dimanche au message de Vinicius en accusant l’attaquant de « critiquer et d’insulter » la ligue.

Dans un autre tweet lundi, Tebas a déclaré: « Ni l’Espagne ni la Liga ne sont racistes. C’est très injuste de dire cela. »

Image:

Vinicius Jr photographié lors du match aller de la demi-finale de la Ligue des champions contre Manchester City à Madrid le 9 mai



« Les attentats constituent un crime de haine »

Dans une déclaration ferme, le club du joueur de 22 ans a déclaré : « Le Real Madrid CF montre sa plus grande répulsion et condamne les événements qui ont eu lieu hier contre notre joueur Vinicius Jr.

« Ces faits constituent une attaque directe contre le modèle de coexistence de notre État de droit social et démocratique.

« Le Real Madrid considère que de telles attaques constituent également un crime de haine, raison pour laquelle il a déposé la plainte correspondante auprès du bureau du procureur général de l’État. »