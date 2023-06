Quatre personnes arrêtées pour l’explosion d’un restaurant en Chine qui a fait 31 morts

Quatre personnes ont été arrêtées pour une explosion meurtrière dans un restaurant en Chine.

Une fuite de gaz est soupçonnée d’avoir provoqué l’explosion dans la ville de Yinchuan mercredi.

Le restaurant fait partie d’un groupe de restaurants et de lieux de divertissement du centre-ville de Yinchuan.

La police chinoise a arrêté samedi quatre personnes liées à l’explosion d’un restaurant qui a fait des dizaines de morts, ont rapporté les médias officiels.

Au moins 31 personnes ont été tuées et sept autres blessées lorsqu’une explosion de gaz a ravagé mercredi un restaurant-barbecue dans la ville de Yinchuan, dans le nord-ouest du pays.

Cela s’est produit à la veille des vacances de trois jours du festival des bateaux-dragons, lorsque de nombreux Chinois sortent et socialisent avec des amis.

Les suspects comprenaient le propriétaire du restaurant, deux actionnaires et le directeur, a rapporté l’agence de presse officielle Xinhua.

Ils ont été arrêtés pour avoir prétendument « causé un accident grave par négligence » et une enquête pénale était en cours, a indiqué Xinhua.

Le bureau local de la sécurité publique a gelé les avoirs de neuf personnes, dont les quatre arrêtées, a-t-il ajouté.

Renforcement de la supervision de la sécurité

Le président chinois Xi Jinping avait « exigé tous les efforts possibles pour soigner les blessés et le renforcement de la supervision et de la gestion de la sécurité dans les industries et domaines clés afin de protéger efficacement la vie et les biens des personnes », a déclaré Xinhua jeudi.

Les explosions et autres incidents mortels sont relativement fréquents en Chine, où les codes du bâtiment sont souvent mal appliqués et où les constructions non autorisées à grande échelle peuvent empêcher les gens de fuir les structures en feu.

Au moins 17 personnes sont mortes dans un incendie dans un restaurant de la ville de Changchun, dans le nord-est du pays, en septembre 2022, selon des déclarations faites à l’époque par les autorités locales.

En janvier de la même année, une explosion déclenchée par une fuite de gaz présumée a fait s’effondrer un immeuble de la ville de Chongqing, tuant plus d’une dizaine de personnes.

Et 25 personnes ont été tuées dans une explosion de gaz qui a ravagé un complexe résidentiel de Shiyan, dans la province du Hubei, en juin 2021, frappant également un immeuble très fréquenté de deux étages rempli de clients.