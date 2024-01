Quatre pays se joignent aux États-Unis pour suspendre le financement de l’agence d’aide de l’ONU à Gaza : mises à jour en direct

La décision rendue vendredi par la Cour internationale de Justice concernant les accusations de génocide contre Israël a eu une profonde résonance historique tant pour les Israéliens que pour les Palestiniens. Mais cela manquait de conséquences pratiques immédiates.

La Cour mondiale n’a pas ordonné l’arrêt des combats dans la bande de Gaza et n’a pas tenté de se prononcer sur le fond de l’affaire intentée par l’Afrique du Sud, un processus qui prendra des mois, voire des années.

Mais le tribunal a ordonné à Israël de se conformer à la Convention sur le génocide, d’envoyer davantage d’aide à Gaza et d’informer le tribunal de ses efforts pour ce faire – des mesures provisoires qui ont semblé être une réprimande pour de nombreux Israéliens et une victoire morale pour de nombreux Palestiniens.

Pour de nombreux Israéliens, le fait qu’un État fondé au lendemain de l’Holocauste ait été accusé de génocide était « un sacré symbole », a déclaré Alon Pinkas, commentateur politique israélien et ancien ambassadeur, après la décision du tribunal dans l’affaire The La Haye.

“Le fait que nous soyons mentionnés dans la même phrase que le concept de génocide – pas même d’atrocité, pas de recours disproportionné à la force, pas de crime de guerre, mais de génocide – est extrêmement inconfortable”, a-t-il ajouté.

Pour de nombreux Palestiniens, l’intervention de la Cour a offert un bref sentiment de validation de leur cause. Israël est rarement tenu responsable de ses actes, disent les Palestiniens et leurs partisans, et cette décision semble être une exception bienvenue au milieu de l’une des guerres les plus meurtrières de ce siècle.

« Le massacre continue, le carnage continue, la destruction totale continue », a déclaré Hanan Ashrawi, un ancien responsable palestinien. Mais la décision du tribunal reflète « une transformation sérieuse dans la manière dont Israël est perçu et traité à l’échelle mondiale », a-t-elle déclaré.

« Israël est tenu responsable pour la première fois – et par la plus haute juridiction, et par une décision presque unanime », a-t-elle ajouté.

Une frappe israélienne à Rafah, dans le sud de Gaza, vendredi. Crédit… Agence France-Presse — Getty Images

Pour les habitants de Gaza, l’intervention n’apportera que peu de soulagement immédiat.

La campagne israélienne à Gaza a tué plus de 25 000 Gazaouis, selon les responsables gazaouis, et endommagé la plupart des bâtiments du territoire, selon les Nations Unies. Plus de quatre habitants sur cinq ont été déplacés de leurs foyers, le système de santé s’est effondré et l’ONU a mis en garde à plusieurs reprises contre une famine imminente.

En ordonnant le respect de la Convention sur le génocide, le tribunal a poussé Israël à suivre une loi internationale écrite en 1948 et qui interdit aux États signataires de tuer les membres d’un groupe ethnique, national ou religieux dans l’intention de détruire, même partiellement, ce groupe particulier. .

Pour de nombreux Israéliens, cette décision semble être le dernier exemple de partialité contre Israël dans un forum international. Ils disent que le monde impose à Israël des normes plus élevées que la plupart des autres pays. Et pour le courant dominant israélien, la guerre est une guerre de nécessité et de survie – imposée à Israël par l’attaque du Hamas le 7 octobre, qui a tué environ 1 200 personnes et conduit à l’enlèvement de 240 autres à Gaza, selon les estimations israéliennes.

Yoav Gallant, le ministre israélien de la Défense dont les déclarations incendiaires sur la guerre ont été citées par le tribunal dans le préambule de sa décision, a qualifié la décision du tribunal d’antisémite.

« L’État d’Israël n’a pas besoin de sermonner sur la moralité pour faire la distinction entre les terroristes et la population civile de Gaza », a déclaré M. Gallant.

“Ceux qui cherchent justice ne la trouveront pas sur les fauteuils en cuir du tribunal de La Haye”, a-t-il ajouté.

Néanmoins, les instructions de la Cour pourraient donner un élan et une couverture politique aux responsables israéliens qui ont fait pression en interne pour modérer les actions militaires à Gaza et atténuer le désastre humanitaire sur le territoire, selon Janina Dill, experte en droit international à l’Université d’Oxford.

« Toutes les voix dissidentes au sein du gouvernement israélien et de l’armée israélienne qui ne sont pas d’accord avec la manière dont la guerre a été menée jusqu’à présent disposent désormais d’un argument stratégique très puissant pour demander un changement de cap », a déclaré le professeur Dill.

Vendredi, des Palestiniens fuyant Khan Younis, à Gaza, vers des zones plus sûres plus au sud de la bande de Gaza, par la sortie ouest de la ville, à la périphérie de son camp de réfugiés. Crédit… Agence France-Presse — Getty Images

Pour le professeur Dill, l’affaire a également suscité une réflexion « sur la condition humaine », étant donné qu’Israël a été fondé en partie pour empêcher le génocide contre le peuple juif.

“Empêcher les êtres humains de se retourner les uns contre les autres est un combat constant, et aucun groupe au monde n’en est incapable”, a-t-elle ajouté.

C’était un sujet qui semblait préoccuper le seul juge israélien, Aharon Barak, parmi les 17 évaluant l’affaire devant la Cour mondiale.

Enfant, M. Barak, 87 ans, a survécu à l’Holocauste après s’être échappé d’un ghetto juif en Lituanie en se cachant dans un sac.

“Le génocide est une ombre sur l’histoire du peuple juif, et il est étroitement lié à ma propre expérience personnelle”, a déclaré M. Barak. a écrit. « L’idée qu’Israël soit désormais accusé d’avoir commis un génocide est très difficile pour moi personnellement, en tant que survivant du génocide profondément conscient de l’engagement d’Israël en faveur de l’État de droit en tant qu’État juif et démocratique. »

Dans ce contexte complexe, M. Barak a choisi de voter contre plusieurs des mesures adoptées par la Cour. Mais il s’est joint à ses collègues pour appeler Israël à autoriser davantage d’aide à Gaza et à punir les personnes qui incitent au génocide – surprenant les observateurs qui s’attendaient à ce qu’il se range du côté d’Israël sur tous les points.

Alors que de nombreux Israéliens ont exprimé leur frustration face à cette décision, certains ont trouvé un soulagement dans le fait que le tribunal n’ait pas ordonné à Israël de cesser ses opérations militaires.

Aharon Barak chez lui à Tel Aviv l’année dernière. Il faisait partie des 17 juges évaluant l’affaire devant la Cour mondiale. Crédit… Avishag Shaar-Yashuv pour le New York Times

Selon M. Barak, cette démarche aurait laissé Israël « sans défense face à une agression brutale, incapable de remplir ses devoirs les plus élémentaires envers ses citoyens ».

« Cela aurait revenant à lier les deux mains d’Israël, en lui refusant la capacité de se battre, même conformément au droit international », a-t-il écrit.

Mais pour certains Palestiniens, notamment ceux de Gaza, cette même décision constitue une trahison. Beaucoup espéraient que le tribunal demanderait à Israël d’arrêter complètement la guerre – une mesure qui serait presque impossible à appliquer mais qui aurait constitué une victoire dans la bataille pour l’opinion publique.

“Il parle comme un génocide et marche comme un génocide”, Muhammad Shehada, un militant des droits de Gaza, a écrit sur les réseaux sociaux. « Mais il n’est pas nécessaire d’arrêter la guerre génocidaire ! Tout bon?”

Six heures après la décision du tribunal, le ministère de la Santé de Gaza a publié les derniers chiffres des victimes de la guerre. 200 Gazaouis supplémentaires ont été tués au cours des dernières 24 heures, a indiqué vendredi soir le ministère.

Rawan Cheikh Ahmad a contribué aux reportages de Haïfa, d’Israël et Johnatan Reiss de Tel-Aviv.