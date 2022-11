Quatre morts dont un adolescent et huit blessés après que la famille a été fauchée par un invité à un mariage espagnol

QUATRE personnes sont mortes, dont un adolescent, et huit autres blessées après qu’une famille a été fauchée par un invité lors d’une bagarre lors d’un mariage en Espagne.

L’incident d’horreur a eu lieu dans un restaurant de la banlieue de Madrid, selon des sources des services d’urgence.

Quatre personnes sont mortes après qu’une voiture les a renversées lors d’un mariage dans la banlieue de Madrid Crédit : Alamy

On pense qu’une bagarre a éclaté entre deux personnes et s’est rapidement transformée en bagarre dans les rues de Torrejón de Ardoz.

Au cours de la bagarre, un véhicule a roulé à toute vitesse dans la rue, renversant à plusieurs reprises des membres d’une même famille.

En conséquence, quatre personnes, une femme de 70 ans et trois hommes âgés de 40, 60 et 17 ans sont décédés des suites de fractures et de blessures multiples.

Les services 112 de Madrid ont reçu le premier appel à 2h44 ce matin.

Les services de santé SUMA 112, la Croix-Rouge, l’ambulance municipale et la protection civile de la zone se sont précipités sur les lieux pour prendre en charge les blessés graves.

Ceux-ci comprenaient deux hommes d’âge moyen avec des fractures de la jambe et du bassin, respectivement, et deux femmes avec des blessures à la tête.

Deux autres ont reçu des “blessures potentiellement graves” selon les secours et deux autres blessés légers.

Le conducteur du véhicule qui aurait causé la mort, âgé de 35 ans, a été arrêté par la Garde civile à Seseña.

Il a été arrêté plusieurs heures après l’incident à environ 25 miles de là.

Deux adolescents, âgés de 16 et 15 ans, qui se trouvaient également dans la voiture ont été interpellés. La police pense qu’il y avait peut-être une quatrième personne dans la voiture qui s’est enfuie.

L’incident fait l’objet d’une enquête par des agents du groupe des homicides et de la brigade de police scientifique de la police nationale.

Au total, 22 équipes de santé se sont rendues sur les lieux, dont un psychologue qui a dû traiter plusieurs crises d’anxiété chez des membres de la famille.

