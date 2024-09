Quatre morts dans une fusillade dans un lycée de Géorgie ; un suspect de 14 ans accusé de meurtre

Deux étudiants et deux enseignants ont été tués et neuf autres ont été blessés une fusillade au lycée d’Apalachee en Géorgie, ont indiqué les autorités lors d’une conférence de presse mercredi après-midi.

Le suspect est un élève de 14 ans de l’école qui s’est immédiatement rendu après avoir été confronté aux agents des ressources scolaires, a déclaré Chris Hosey, le directeur du Georgia Bureau of Investigation. L’adolescent, identifié comme Colt Gray, sera poursuivi comme un adulte, a-t-il ajouté. Le suspect a été inculpé de quatre chefs d’accusation de meurtre avec d’autres chefs d’accusation attendus, a indiqué le bureau. GBI a déclaré le jeudi.

Les victimes de la fusillade ont été identifiées comme étant les étudiants Mason Schermerhorn, 14 ans, et Christian Angulo, 14 ans, ainsi que les professeurs de mathématiques Richard Aspinwall, 39 ans, et Christina Irimie, 53 ans. Aspinwall était également coordinateur défensif de l’équipe de football de l’école. NBC News a rapporté.

Lors d’une conférence de presse mercredi soir, les autorités ont déclaré que les neuf personnes blessées – huit étudiants et un enseignant – avaient été blessées par balle d’une manière ou d’une autre, mais qu’elles devraient se rétablir.

Le tireur présumé « Ils ont utilisé une arme de type plateforme AR », a déclaré Hosey mercredi. Il n’y a aucune preuve de l’existence d’autres tireurs, a-t-il ajouté. Les enquêteurs travaillent pour déterminer s’il existe des menaces actives contre d’autres écoles en Géorgie, a déclaré Hosey.

Le FBI a enquêté sur des menaces passées

Le bureau extérieur du FBI à Atlanta et le bureau du shérif du comté de Jackson ont publié une déclaration commune Le suspect a été interrogé par les forces de l’ordre en mai 2023 au sujet de menaces présumées en ligne concernant une fusillade dans une école. Le père du suspect a également été interrogé à l’époque et a déclaré à la police que l’enfant, alors âgé de 13 ans, n’avait pas eu accès sans surveillance à ses fusils de chasse. Bien que les responsables de l’école aient été informés, les autorités de l’époque ont déterminé qu’elles n’avaient aucune raison probable de procéder à une arrestation ou de poursuivre l’affaire.

Les autorités n’ont pas fait de commentaires sur un éventuel mobile. Le tireur présumé s’était montré intéressé par des fusillades de masse antérieures, notamment celle de 2018 au lycée de Parkland en Floride, ont déclaré à NBC News deux hauts responsables des forces de l’ordre informés de l’enquête.

Le shérif du comté de Barrow, Jud Smith, a déclaré aux journalistes que les enquêteurs n’avaient pas déterminé comment le suspect avait obtenu une arme à feu.

Le suspect comparaîtra pour la première fois devant le tribunal vendredi à 8h30 HE, a indiqué le Département des services correctionnels de Géorgie. a déclaré à NBC NewsIl devrait comparaître virtuellement depuis le centre de détention pour jeunes de Gainesville, où il est détenu.

Des étudiants sont évacués à l’Apalachee High School en Géorgie.

Les forces de l’ordre et le personnel des services d’urgence ont répondu à des rapports faisant état d’une fusillade en cours peu avant 10h30, a déclaré plus tôt le bureau du shérif.

Environ 1 800 élèves fréquentent l’Apalachee High School dans le comté de Barrow, à environ 80 km au nord-est d’Atlanta. L’école est en session depuis le 1er août, selon son directeur. calendrier étudiantToutes les écoles du comté seront fermées pour le reste de la semaine, a déclaré mercredi le surintendant du système scolaire.

Lors de la conférence de presse de mercredi soir, Getourgia Allern. Brian Kemp a déclaré« C’est le pire cauchemar de tout le monde », a-t-il ajouté. « Je veux simplement offrir mes sincères condoléances et nos pensées et nos prières aux familles qui ont perdu des êtres chers, à ceux qui sont blessés et qui continuent de se battre pendant une période tragique. »

Miguel Eduardo Perichi Orta, élève de 10e à Apalachee, s’est entretenu avec WXIA, filiale de NBC à Atlanta Il a raconté la peur qu’il avait ressentie pendant la fusillade. Il a déclaré que son estomac s’était noué lorsque les élèves ont finalement été libérés de la classe et qu’il avait vu du sang et de la poudre à canon sur le sol.

« C’était déchirant de voir ça », a-t-il déclaré à WXIA.

Il a ajouté : « Si quelque chose comme ça peut arriver ici, alors que vous pensez que c’est une journée normale, cela peut arriver n’importe où, et c’est ce qui fait vraiment mal. »

« Nous devons mettre fin à cette épidémie de violence armée »

Dans un communiqué, le président Joe Biden a remercié les premiers intervenants et a déclaré que lui et la première dame Jill Biden pleuraient les victimes. La fusillade, a-t-il déclaré, est « un autre rappel horrible de la façon dont la violence armée continue de déchirer nos communautés ».

« Partout dans le pays, les élèves apprennent à se cacher et à se protéger au lieu d’apprendre à lire et à écrire. Nous ne pouvons pas continuer à considérer cela comme normal », a ajouté Biden, exhortant les républicains au Congrès à travailler avec les démocrates « pour faire passer une législation de bon sens sur la sécurité des armes à feu ».

Lors d’un rassemblement de campagne dans le New Hampshire mercredi après-midi, le candidat démocrate à la présidence Kamala Harris Il a qualifié la fusillade de « tragédie insensée s’ajoutant à tant d’autres tragédies insensées » et a déclaré : « Nous devons mettre fin à cette épidémie de violence armée dans notre pays une fois pour toutes. »

Donald Trump, le candidat républicain, a évoqué la fusillade dans un publication sur Truth Socialécrivant : « Ces enfants chéris nous ont été enlevés bien trop tôt par un monstre malade et dérangé. »

Lors d’une conférence de presse prévue plus tôt dans la journée, le procureur général Merrick Garland a déclaré qu’il était « dévasté pour les familles » des personnes touchées par la fusillade, ajoutant que le FBI et le Bureau de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs travaillent avec les responsables de l’application de la loi au niveau de l’État et au niveau local.

Les fusillades de masse, y compris dans les écoles, sont un problème spécifiquement américain. Jusqu’à présent en 2024, il y a eu plus de 385 fusillades de masse, selon le Archives sur la violence arméequi définit une fusillade de masse comme un massacre impliquant quatre personnes ou plus, sans compter le tireur.

Il s’agit d’une histoire en développement. Revenez régulièrement pour les mises à jour.

Cet article a été initialement publié sur MSNBC.com