Quatre morts dans un accident d’avion qui a déclenché l’alerte à Washington

Des responsables américains ont déclaré lundi qu’il n’y avait aucun survivant de l’écrasement en Virginie d’un petit avion transportant quatre personnes, un jour après que l’avion insensible a provoqué le brouillage des avions de chasse de Washington.

Le Cessna Citation a percuté un terrain montagneux dimanche après-midi à environ 275 kilomètres au sud-ouest de la capitale, selon la Federal Aviation Administration qui enquêtait sur l’incident.

Plus tôt, les F-16 ont chassé l’avion à grande vitesse, déclenchant un bang sonique à travers Washington et sa banlieue, surprenant les habitants et faisant vibrer les fenêtres et les murs sur des kilomètres.

La police de l’État de Virginie a déclaré dans un communiqué envoyé à l’AFP que les premiers intervenants ont atteint le site près de la ville de Staunton à pied environ quatre heures après l’accident.

« Aucun survivant n’a été localisé » et les efforts de recherche ont été suspendus, a indiqué la police d’État.

Le président Joe Biden, qui était à la Maison Blanche et a également joué au golf dimanche, a été informé de l’incident, a déclaré un responsable sans préciser si des précautions d’urgence ont été mises en œuvre.

L’avion civil avait décollé d’Elizabethton, dans le Tennessee, à destination de l’aéroport de Long Island MacArthur à New York, a indiqué la FAA. Mais le site Web de suivi des vols Flightradar24 a indiqué qu’il avait fait demi-tour après avoir survolé Long Island et s’était dirigé vers le sud au-dessus de Washington et en Virginie.

« Il y avait quatre personnes à bord », a indiqué la FAA dans un communiqué. « La FAA et le NTSB (National Transportation Safety Board) enquêteront », et un rapport préliminaire sur l’accident était attendu plus tard lundi, a-t-il ajouté.

Les autorités américaines n’avaient pas encore officiellement identifié les personnes à bord, mais les commentaires de deux proches de personnes soupçonnées d’avoir été dans l’avion ont fourni un premier aperçu.

Les archives publiques ont montré que l’avion était immatriculé auprès de la société Encore Motors de Melbourne, basée en Floride, dont le propriétaire John Rumpel a déclaré au Washington Post que « toute la famille » était à bord, y compris sa fille, un petit-enfant et sa nounou.

En réponse aux messages de condoléances sur sa page Facebook, l’épouse de Rumpel, Barbara Rumpel, a écrit sur la plateforme dimanche soir : « Ma famille est partie, ma fille et ma petite-fille ».

Le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord a déclaré que les avions de chasse F-16 « ont répondu à un avion Cessna 560 Citation V qui ne répondait pas au-dessus de Washington, DC et du nord de la Virginie ».

Le commandement a déclaré qu’il avait tenté d’entrer en contact avec le pilote, en vain, jusqu’à ce que l’avion s’écrase.