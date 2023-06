Quatre morts alors que le Texas est frappé par des tornades, des vents violents et des grêlons plus gros que des balles de tennis | Nouvelles américaines

Quatre personnes ont été tuées alors qu’une série de violentes tempêtes frappaient l’ouest du Texas, produisant une rare combinaison de tornades multiples, de vents de force ouragan et de grêlons plus gros que des balles de tennis.

Les décès sont survenus dans la ville de Matador qui a été frappée par une tornade « sans précédent », ont indiqué les autorités.

Dix autres personnes ont été blessées et plus tard soignées à l’hôpital.

Les dégâts de mercredi soir se sont concentrés sur un tronçon d’un mile de la ville, avec au moins 20 entreprises et maisons démolies.

Image:

Photo : AP





Les murs d’un restaurant ont tous été renversés, mais les cabines sont restées debout dans une scène « époustouflante », selon un porte-parole des pompiers.

La ville s’est retrouvée sans électricité jeudi matin.

Vers 20 heures mercredi, une « supercellule » s’est développée près de la ville d’Amarillo avant de frapper Matador, a déclaré le prévisionniste Matt Ziebell du National Weather Service.

Il l’a qualifié de « certainement rare de tout voir en même temps – des tornades meurtrières, des vents de force ouragan et de la grêle de la taille d’une balle molle ».

Les tempêtes ont produit des vents de 109 mph dans la ville de Jayton ainsi que des grêlons de 10 cm (quatre pouces) de large, a déclaré M. Ziebell.

Le service météorologique a signalé une rafale de vent de 97 mph à l’aéroport Bush Intercontinental de Houston – la plus forte jamais enregistrée depuis la première collecte de données là-bas en 1969.

Le précédent record était de 82 mph lors de l’ouragan Ike en 2008.

Des vents violents ont abattu des arbres et des lignes électriques, la plupart des dégâts se produisant au nord de Houston.

La semaine dernière au Texas, trois personnes ont été tuées et des dizaines d’autres blessées lorsqu’une tornade avec des vents de pointe de 140 mph a frappé Perryton, une ville à environ 160 miles au nord de Matador.

Cette tornade, qui avait une trajectoire de plus de six miles et une largeur maximale de 800 mètres, a frappé la ville le 15 juin.