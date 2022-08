Quatre modèles Pixel 7 certifiés par la FCC : deux avec mmWave, deux avec UWB

La série Pixel 7 devrait entrer prochainement en production de masse chez Foxconn tandis que Google poursuit les préparatifs du lancement attendu début octobre (précommandes le 6 octobre, ventes le 13, rumeurs de revendications).

Une partie du processus de pré-lancement consiste à obtenir le feu vert de la FCC. Les documents du régulateur montrent quatre modèles : GP4BC, GVU6C, GE2AE et GQML3. Les deux premiers prennent en charge la 5G sous-6 GHz, les deux autres ont également une connectivité mmWave.













Quatre modèles de Pixel 7 certifiés par la FCC : GP4BC, GVU6C, GE2AE et GQML

Les versions mmWave seront disponibles aux États-Unis, mais comme cette saveur de 5G n’est pas aussi populaire dans le monde, certaines régions n’obtiendront que les modèles sous-6 GHz.

Le GP4BC et le GE2AE disposent également d’UWB. Considérant que le Pixel 6 Pro a été le premier téléphone Google à utiliser la nouvelle option de connectivité à courte portée (et que le vanilla 6 a raté), ces deux sont probablement le Pixel 7 Pro.

Les quatre téléphones prennent en charge le Wi-Fi 6E, Bluetooth, NFC et la recharge sans fil.

La série Pixel 7 devrait introduire le chipset Tensor 2, une amélioration relativement faible par rapport à l’original. Le modèle Pro recevra un nouveau panneau d’affichage, bien qu’il ait les mêmes mesures de base – 6,7 “, QHD + et 120 Hz (LTPO). Il devrait cependant être plus lumineux, atteignant 1 000 nits.



Pixel 7 Pro, Pixel 7 et Pixel Watch

Sur la base d’informations non officielles, le modèle vanille obtiendra un écran légèrement plus petit de 6,3 pouces (au lieu de 6,4 pouces), mais il n’est pas clair s’il passera ou non à un taux de rafraîchissement de 90 Hz. En ce qui concerne les caméras, les deux utiliseront les mêmes capteurs pour les modules principaux et ultra larges (50MP GN1 et 12MP IMX381). Seul le Pro devrait avoir un téléobjectif, utilisant probablement toujours un capteur 48MP.

Les Pixel 7 et 7 Pro sont attendus en octobre et seront probablement rejoints par la très attendue Pixel Watch. Que le Pixel Fold les rejoigne est moins certain. Google n’est pas doué pour garder des secrets, nous devrions donc le savoir avant le lancement de toute façon.

