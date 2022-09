Quatre miliciens tués dans des attaques de représailles dans le sud de l’Irak

Les forces de sécurité irakiennes ont été rapidement déployées dans la ville riche en pétrole de Bassorah, dans le sud du pays, pour contenir la violence qui a éclaté du jour au lendemain entre une faction armée du puissant religieux Muqtada al-Sadr et le groupe paramilitaire Asaib Ahl al-Haq, dirigé par un important Iranien. rival soutenu.

Deux miliciens du groupe d’al-Sadr Saraya Salam et deux autres de l’AAH ont été tués dans des attaques de tit-for-tat, ont déclaré les responsables, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à informer les médias. Les détails des attaques n’étaient pas immédiatement clairs et il y avait des rapports contradictoires.

Les attaques surviennent après que des affrontements dans la zone gouvernementale de Bagdad entre les loyalistes d’al-Sadr et les forces de sécurité irakiennes ont fait au moins 30 morts et plus de 400 blessés. Les hostilités armées ont pris fin mardi lorsque al-Sadr a appelé ses partisans à se retirer.