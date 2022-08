QUATRE migrants de la Manche sur dix viennent d’Albanie pacifique, selon un rapport de renseignement divulgué.

Une opération de surveillance de la Royal Navy a également révélé que neuf gangs se trouvaient derrière des passages à niveau.

Quatre migrants de la Manche sur dix viennent d’Albanie pacifique, selon un rapport de renseignement divulgué Crédit : EPA

Sur les 2 863 migrants transportés entre le 1er juin et le 12 juillet, au moins 1 075, soit 37,5 %, étaient albanais.

Mais il n’y a pas eu de guerre dans ce petit pays des Balkans depuis 25 ans. Richard Tice, animateur de TalkTV et leader de Reform UK, a mis la main sur le rapport divulgué,

Il a déclaré: “Si ces personnes ne fuient pas véritablement pour sauver leur vie, ce n’est pas au contribuable britannique de les soutenir.”

Selon le rapport, le total des Albanais éclipse les autres nationalités, les Iraniens venant ensuite avec 373, soit 13 % du total.

Pendant ce temps, trois nouveaux bateaux aideront à faire face à la crise croissante.

Les navires des forces frontalières, pouvant accueillir jusqu’à 450 personnes, commenceront des patrouilles alors que la marine cherche à se retirer.

Les responsables du ministère de l’Intérieur ont signé un accord de 2 millions de livres sterling pour louer l’engin de 80 pieds pendant deux ans.

Ils ont également une commande de 600 000 £ pour deux structures gonflables rigides.

Les navires de soutien de Seacat Services, utilisés pour les réparations de parcs éoliens offshore, seront basés à Ramsgate, dans le Kent.

Un porte-parole a déclaré: “Les navires ont un grand pont avant et les rendent bien adaptés au sauvetage des migrants.”

Border Force dispose actuellement de six coupeurs de 140 pieds et de six navires plus petits.

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré: «Nous ne commentons pas les questions opérationnelles. Le gouvernement doit revoir les opérations de la Marine sur les migrants l’année prochaine.