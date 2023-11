Quatre méthodes fondées sur la science pour lutter contre la calvitie

Crédits image : Towfiqu Barbhuiya.

Les cheveux : ils couronnent nos têtes et se déclinent en une multitude de formes et de couleurs. Nous ne saisissons peut-être pas pleinement la signification évolutive des cheveux – au-delà des domaines de l’esthétique et de la protection – mais ils ont indéniablement une signification profonde dans nos vies. Cela façonne les identités, nous donne un sentiment de fierté et nous garde un peu plus au chaud. Mais lorsqu’elle commence à s’estomper, elle peut emporter avec elle un morceau de notre histoire (et de notre fierté).

La perte de cheveux peut être assez ennuyeuse. Pour de nombreuses personnes, les cheveux sont une composante essentielle de l’identité personnelle, ce qui leur fait perdre confiance. Les normes de la société célèbrent souvent les cheveux luxuriants comme une marque de beauté ou d’attractivité. La perte de cheveux peut donc modifier la façon dont une personne se sent perçue par les autres, conduisant potentiellement à une anxiété sociale ou à une perte de confiance. En fait, faire face à la perte de cheveux peut déclencher des sentiments de tristesse, de frustration, voire de dépression.

Mais la science trouve de plus en plus de moyens de lutter contre la chute des cheveux. En voici quelques uns.

La promesse des plaquettes

Les injections de plasma riche en plaquettes (PRP) deviennent de plus en plus populaires, non seulement pour lutter contre la chute des cheveux, mais aussi pour les blessures sportives. Le principe sous-jacent est d’utiliser les propres cellules sanguines du patient pour accélérer la guérison dans une zone spécifique.

Votre sang contient des plaquettes qui peuvent favoriser la guérison et la croissance. Les médecins font tourner votre sang dans une centrifugeuse pour concentrer ces plaquettes, puis les injectent dans votre cuir chevelu. Pensez-y comme à nourrir vos racines de cheveux avec un cocktail de facteurs de croissance directement issus de votre circulation sanguine. Des études ont montré que cela peut réveiller les follicules pileux endormis, un peu comme la pluie ravive un jardin desséché.

La technique peut aborder cécité masculine, stimule la croissance des greffes de cheveux et améliore la santé globale des cheveux. Comme le traitement utilise le sang du patient, aucun effet secondaire majeur n’est généralement signalé. Cependant, il faut un environnement professionnel et un spécialiste pour ce traitement.

Coiffes laser

La thérapie au laser de faible intensité (LLLT) est récemment apparue comme une modalité fiable et sûre basée sur un appareil pour stimuler la croissance des cheveux chez les hommes et les femmes atteints de alopécie androgénétique — la forme de calvitie la plus courante. Essentiellement, vous utilisez un bonnet de cheveux laser sur ta tête. En exposant votre cuir chevelu à une longueur d’onde spécifique de lumière, cette thérapie vise à dynamiser les cellules et à relancer la croissance des cheveux. C’est une lueur d’espoir non invasive qui, selon les recherches, a aidé de nombreuses personnes dans leur quête d’un feuillage plus dense sur leurs terrains personnels.

La technique est utilisée depuis des décennies pour diverses conditions et le LLLT a démontré une incidence remarquablement faible d’effets indésirables. Cela en fait une technique non invasive et sûre.

Des études suggèrent que la technique peut fonctionner seule, mais que les effets de la repousse des cheveux peuvent être renforcés lorsqu’elle est combinée avec une solution topique de Minoxidil et du Finastéride oral. Ce qui nous amène à…

Minoxidil et finastéride

Vous trouverez plusieurs produits prétendant lutter contre la calvitie, mais la FDA américaine n’a approuvé que deux médicaments. Le minoxidil et le finastéride sont deux approches pharmaceutiques fondées sur la science pour traiter la perte de cheveux, en particulier celle connue sous le nom d’alopécie androgénétique ou calvitie.

Le Minoxidil est un traitement topique que vous appliquez directement sur le cuir chevelu. On ne sait pas exactement comment le Minoxidil stimule la croissance des cheveux, mais les scientifiques pensent qu’il agit en ouvrant les vaisseaux sanguins du cuir chevelu. Cette action augmente le flux sanguin vers les follicules pileux, ce qui peut améliorer la fonction des follicules pileux et stimuler la croissance des cheveux. Expérimentalement, cela semble fonctionner dans certains cas.

Le finastéride, en revanche, est un médicament oral qui réduit la production de dihydrotestostérone (DHT), une hormone dérivée de la testostérone. On pense que la DHT est un facteur clé dans le processus d’alopécie androgénétique. En inhibant l’enzyme 5-alpha-réductase, qui convertit la testostérone en DHT, le Finastéride peut réduire la chute des cheveux et, dans certains cas, stimuler la repousse.

Il y a beaucoup de recherches sur de nouveaux traitements contre la calvitie, mais pour l’instant, rares sont ceux qui produisent des résultats. Cela vaut la peine de se concentrer sur eux plutôt que sur les autres.

Inhibiteurs JAK (pour la pelade)

Nous n’en avons pas parlé auparavant, mais la calvitie (techniquement appelée alopécie) n’est pas une condition universelle. Le type de calvitie le plus courant est la calvitie, mais il existe d’autres types, et l’un d’eux est appelé alopécie areata.

La pelade est une maladie auto-immune caractérisée par une perte de cheveux soudaine et imprévisible. Cela se produit lorsque votre système immunitaire attaque par erreur les follicules pileux, là où commence la croissance des cheveux, provoquant leur chute, souvent en touffes de la taille et de la forme d’un quart. Il s’agit d’une maladie auto-immune qui provoque la chute des cheveux en plaques rondes. Elle peut entraîner une perte complète des cheveux du cuir chevelu (alopécie totale) ou même une perte de tous les poils du corps (alopécie universelle).

Les chercheurs ont découvert que en inhibant quelque chose appelé JAK, ils peuvent traiter la pelade. Les inhibiteurs de JAK, ou inhibiteurs de Janus kinase, sont un type de médicament qui bloque l’activité d’un ou plusieurs enzymes de la famille des Janus kinase. Ces enzymes jouent un rôle essentiel dans la signalisation de processus cellulaires importants liés à l’inflammation et à la fonction immunitaire.

“La pelade étant une maladie inflammatoire, un inhibiteur de JAK réduira essentiellement l’inflammation qui alimente la maladie et rétablira l’équilibre de votre système immunitaire”, a déclaré la dermatologue Dr Sandra Johnson. Elle est professeur adjoint à l’Université de l’Arkansas pour les sciences médicales, à Little Rock.

“Le développement des inhibiteurs de JAK nous a donné un autre traitement pour améliorer la vie des patients atteints d’alopécie areata”, a déclaré Johnson dans un communiqué de presse de l’American Academy of Dermatology.

Bien que les gens recherchent un remède contre la calvitie depuis des siècles, des progrès tangibles n’ont eu lieu qu’au cours des dernières années. Si la maîtrise complète de la repousse des cheveux reste tout juste hors de notre portée actuelle, les progrès réalisés dans la compréhension et le traitement des différentes formes de calvitie sont encourageants.

L’histoire de la chute des cheveux est ancienne, mais il y a des raisons d’être optimiste.