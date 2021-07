Quatre «mercenaires étrangers qui ont assassiné le président haïtien» sont abattus par des flics et deux autres arrêtés

Quatre « mercenaires étrangers » sont morts et deux autres ont été arrêtés à la suite d’une sanglante fusillade avec la police haïtienne dans les rues de Port-au-Prince mercredi.

Le chef de la police, Léon Charles, a déclaré que ses hommes avaient « bloqué » le gang de quitter l’enceinte de Jovenel Moïse et les « combattaient » depuis lors.

Le président d'Haïti a été abattu la nuit dernière par un gang qui prétendrait être des agents de la DEA

On peut voir des gens suivre les véhicules à pied dans le clip

Des images dramatiques montrent une série de voitures se dirigeant vers la maison du président quelques instants avant l'attaque

La première dame d'Haïti, Martine Moïse, a été hospitalisée après avoir été blessée lors de l'attaque de la nuit dernière

Martine Moïse a été transportée par avion en Floride pour être soignée dans un hôpital de Miami

Trois officiers ont été pris en otage mais ont ensuite été relâchés tandis qu’un nombre indéterminé d’assaillants ont pu s’échapper, a déclaré Charles, ajoutant qu’ils seraient « tués ou arrêtés ».

Des séquences vidéo de la capitale mercredi ont montré de la fumée s’échappant de plusieurs endroits et des bruits de coups de feu, bien qu’on ne sache pas si cela était lié à l’attaque de la police.

Le Premier ministre par intérim Clause Joseph a déclaré que le président Moïse avait été abattu par un groupe d' »étrangers qui parlaient anglais et espagnol » qui se sont déguisés en agents de la US Drug Enforcement Agency.

Le Premier ministre a déclaré une « phase de siège » de deux semaines, imposant la loi martiale, qui a vu les frontières de la nation caribéenne scellées à tout vol au départ de Port-au-Prince interrompu.

La République dominicaine voisine a mobilisé des troupes le long de la frontière terrestre d’Haïti.

Une vidéo est apparue montrant des hommes armés se faisant passer pour des agents de la DEA prenant d’assaut le domicile du politicien avant qu’il ne soit abattu devant sa femme terrifiée.

Les images dramatiques montrent une série de voitures roulant vers la maison de Moïse alors que d’autres membres de gangs armés suivent à pied.

Quelques instants plus tard, le premier ministre a été abattu dans ce qui a été qualifié d' »acte haineux, inhumain et barbare ».

La Première Dame, Martine Moïse, se bat pour sa vie après avoir été abattue à plusieurs reprises lors de l’attaque.

La femme de 47 ans a depuis été transportée par avion en Floride et emmenée à l’hôpital baptiste de Miami pour y être soignée, où elle se trouve dans un état stable mais critique.

Elle a reçu des blessures par balle aux bras et à la cuisse et d’autres blessures à l’estomac et à la main, WPLG-TV rapport.

Des images de vidéosurveillance ont maintenant vu le jour montrant au moins trois voitures se dirigeant lentement vers le domicile du président, flanquées d’hommes armés.

On peut alors voir quatre personnes – apparemment des mercenaires – se déplacer en formation suivant les voitures tout en brandissant des armes.

Les habitants du quartier ont déclaré avoir entendu des coups de feu massifs et vu des hommes vêtus de noir courir dans les rues la nuit dernière.

Les hommes armés ont prétendu être des agents de la Drug Enforcement Administration des États-Unis, selon les médias américains.

Dans une autre vidéo, filmé par un habitant du quartier de Port-au-Prince, on entend un homme à l’accent américain crier en anglais à travers un mégaphone : « DEA opération. Tout le monde se retire. DEA opération. Tout le monde recule, recule. »

Mais des sources ont dit au Héraut de Miami que le groupe, dont l’un parlait avec un accent américain, n’était pas à l’agence.

Une voiture est vue devant le domicile du président avant que des hommes armés ne déferlent

Un autre clip circulant sur Whatsapp montre des hommes armés avec des armes dans le quartier du Président

Les forces de sécurité inspectent le site

L'entrée de la résidence privée du Président Moïse

Une voiture endommagée lors de l'attaque d'hier soir

Un haut responsable du gouvernement haïtien a déclaré au journal « c’étaient des mercenaires ».

La mort du président plongera probablement le pays dans un nouveau chaos alors que le pays devient plus polarisé politiquement et avec 59% de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté.

Ces dernières années, le petit pays des Caraïbes a été en proie à des catastrophes naturelles et à des cycles de violence et de troubles économiques.

Le Premier Ministre d’Haïti a confirmé l’attaque et a déclaré qu’un groupe avait pris d’assaut la résidence privée du Président Moïse et l’avait abattu.

Il a été rapporté que le président a été tué à son domicile dans la capitale Port-au-Prince à 1 heure du matin.

Le communiqué du Premier ministre Joseph a déclaré : « Un groupe d’individus non identifiés, dont certains parlaient espagnol, ont attaqué la résidence privée du président de la République et blessé mortellement le chef de l’État.

Le président avait 53 ans.

Joseph a condamné ce qu’il a qualifié d’« acte haineux, inhumain et barbare », ajoutant que la Police nationale d’Haïti avait la situation sous contrôle.

Des soldats patrouillent dans le quartier où vivait feu le président haïtien

L'hôpital où la Première Dame d'Haïti reçoit des soins médicaux

Des vidéos capturées par des personnes vivant dans le même quartier que le président suggèrent que le groupe prétend être des agents de la DEA.

En février, des politiciens de l’opposition ont nommé leur propre président dans le but de chasser Moise dont le mandat de cinq ans avait expiré.

Joseph Mécène Jean-Louis, 72 ans, juge, a déclaré qu’il acceptait la nomination.

Moïse a insisté sur le fait que son mandat a pris fin en février 2022 – une revendication acceptée par les États-Unis.

Dans un communiqué publié aujourd’hui, l’ambassade des États-Unis en Haïti a déclaré qu’elle serait fermée en raison d’une « situation sécuritaire en cours ».

Le président Joe Biden sera informé de « l’attaque tragique », a déclaré l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki.

Boris Johnson a déclaré que l’assassinat de Moïse était un « acte odieux » et a appelé au calme dans le pays.

Le palais présidentiel aujourd'hui après l'assassinat du président

Rues vides entourant le Palais ce matin

Le Premier ministre Claude Joseph a publié ce matin une déclaration confirmant la mort du président

Les rues étaient vides ce matin après que les Haïtiens se soient réveillés à la nouvelle de la mort de leur président.

Le principal aéroport du pays a été fermé à l’exception des vols humanitaires et diplomatiques, a déclaré le directeur général de l’aéroport.

Le 7 février, jour où son mandat présidentiel devait prendre fin, M. Moïse a affirmé qu’un coup d’État avait été déjoué pour renverser son gouvernement et le tuer.

Au total, 23 personnes ont été arrêtées, dont un officier supérieur de la police.

« Je remercie mon chef de la sécurité du palais », avait-il alors déclaré.

« Le but de ces personnes était d’attenter à ma vie. Ce plan a été avorté. »

Pendant son mandat, M. Moïse a été accusé de corruption et a été confronté à des vagues de protestations antigouvernementales.

Des manifestations ont eu lieu et il y a eu des affrontements avec la police mais les habitants de la capitale sont restés en grande partie chez eux.

En juin, des gangs ont perquisitionné plusieurs postes de police à Port-au-Prince alors que la violence entre les groupes armés a éclaté, forçant des milliers de personnes à fuir.

Les assaillants ont fait une descente dans six postes de police et ont tué trois policiers en brûlant leurs corps lors d’une attaque, ont rapporté les médias locaux.

Un groupe a pris d'assaut la résidence privée du président à 1 heure du matin hier soir

M. Moïse a arrêté 23 personnes en février après un « coup d'État déjoué »

Des milliers de manifestants sont descendus dans la rue en février pour dénoncer le président Moïse