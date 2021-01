M. Giuliani a régulièrement déclaré, à tort, que Dominion «est vraiment une société vénézuélienne» et qu’elle «dépend entièrement du logiciel de Smartmatic», une société «développée vers 2004 et 2005 pour aider Chavez à voler les élections».

Le procès fait la chronique de plus de 50 déclarations inexactes faites par M. Giuliani dans les semaines qui ont suivi l’élection et publie une réfutation point par point de chaque mensonge. Voici quatre des fausses déclarations les plus courantes faites par M. Giuliani au sujet des systèmes de vote du Dominion.

2. Programmation des votes

Une autre affirmation souvent répétée était que Dominion avait programmé ses machines pour inverser les votes: «En d’autres termes, lorsque vous appuyez sur Biden, vous avez Trump, et lorsque vous appuyez sur Trump, vous avez Biden.»

Cela a été prouvé faux par de nombreux représentants du gouvernement et des forces de l’ordre, y compris l’ancien procureur général William P. Barr, qui a déclaré en décembre: «Il y a eu une affirmation qui constituerait une fraude systémique et qui serait celle selon laquelle les machines étaient essentiellement programmées les résultats des élections. Et le DHS et le DOJ se sont penchés là-dessus, et jusqu’à présent, nous n’avons rien vu de corroborer cela.

De même, une déclaration conjointe de nombreux responsables et agences du gouvernement et des élections, y compris l’Association nationale des directeurs électoraux d’État, l’Association nationale des secrétaires d’État et l’Agence pour la cybersécurité et la sécurité des infrastructures, a déclaré qu’il n’y avait «aucune preuve qu’un système électoral ait été supprimé. ou perdu des votes, modifié des votes ou a été compromis de quelque manière que ce soit. «

Le recomptage manuel en Géorgie a également affirmé que les récits de la machine étaient exacts dans cet état.

3. Comté d’Antrim, Michigan.

M. Giuliani s’est concentré sur le comté d’Antrim, dans le Michigan, affirmant à tort qu’une «machine du Dominion a retourné 6000 voix de Trump à Biden» là-bas, et que les machines du comté étaient «inexactes à 62%», avaient un «taux d’erreur de 68%». et avait un «taux de rejet de 81,9%».

L’accent mis par M. Giuliani sur le comté d’Antrim découle d’erreurs humaines commises par le greffier du comté le soir des élections. Selon le procès, le greffier «a omis par erreur de mettre à jour toutes les cartes mémoire des tabulateurs des machines à voter». Mais le procès dit que «ses erreurs ont été rapidement détectées dans le cadre du processus normal de prospection avant que le résultat des élections ne soit officialisé». Le bureau du secrétaire d’État du Michigan également effectué un audit manuel de tous les votes présidentiels dans le comté d’Antrim qui ont conclu que les machines étaient exactes.