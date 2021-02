Quatre membres du conseil d’administration de l’exploitant du réseau du Texas démissionnent suite à des pannes d’électricité pendant une tempête hivernale meurtrière

Le service public d’électricité du Texas se débarrasse des membres du conseil d’administration avant l’enquête de l’État sur les pannes d’électricité qui ont laissé plus de quatre millions de personnes sans électricité pendant une violente tempête hivernale, qui a coûté la vie à environ 80 personnes.

La présidente Sally Talberg, le vice-président Peter Cramton, le président des finances et de l’audit Terry Bulger et le président des ressources humaines et de la gouvernance Raymond Hepper ont présenté leur démission à l’Electric Reliability Council of Texas (ERCOT), à compter de mercredi.

Ils l’ont fait«Pour permettre aux dirigeants d’État d’avoir les mains libres dans l’orientation future et pour éliminer les distractions», selon la lettre rendue publique par les médias locaux mardi après-midi.

Lettre, des 4 membres du conseil d’administration démissionnaires de l’État pour @ERCOT_ISO . Ils "reconnaître la douleur et la souffrance des Texans au cours de la semaine dernière". Les démissions sont effectives demain. En attendant, la législature de l’État ouvrira une enquête plus tard cette semaine sur le désordre pic.twitter.com/1l3KzOLL0S – Doug Dunbar (@ cbs11doug) 23 février 2021

Les législateurs des États doivent se réunir jeudi et commencer à enquêter sur ce qui n’a pas fonctionné la semaine dernière, alors que le réseau électrique du Texas s’est effondré au milieu d’une tempête de neige et de températures glaciales inhabituelles pour l’État du sud des États-Unis.

Plus de 4,5 millions de personnes se sont retrouvées sans électricité à un moment donné, mais les tuyaux rompus et les systèmes de purification endommagés signifient qu’environ 7,5 millions de personnes dans 204 comtés doivent encore faire bouillir leur eau avant qu’elle ne soit propre à la consommation.

Près de 80 personnes sont mortes de causes attribuées à la tempête jusqu’à présent, selon les estimations de l’AP, et ce nombre est susceptible d’augmenter à mesure que les médecins légistes locaux traitent l’arriéré de décès.

Les quatre membres du conseil qui ont démissionné vivent tous en dehors du Texas et ont fait face à des critiques supplémentaires à ce sujet au milieu du torrent général de colère populaire envers ERCOT.

Talberg vit dans le Michigan, où elle a siégé à une commission des services publics de l’État jusqu’en 2020. Bulger vient du secteur bancaire et vit dans l’Illinois, tandis que Hepper est un ancien avocat du DOJ qui a travaillé pour le réseau électrique de la Nouvelle-Angleterre jusqu’en 2018. Cramton est professeur d’économie qui vit en Allemagne.

ERCOT doit avoir au moins cinq administrateurs non affiliés à « Tout segment de marché » afin de conserver sa certification en tant qu’organisme indépendant. L’un des postes était déjà vacant et la personne qui était censée le pourvoir a retiré sa candidature.

Rupture: quatre membres du conseil d’administration d’ERCOT qui vivent en dehors du Texas démissionnent à la suite de la panne de courant, tempête hivernale https://t.co/BlOzxlVFIB – Texas Tribune (@TexasTribune) 23 février 2021

Bien que les causes exactes de l’effondrement du réseau soient encore à déterminer, les responsables de l’ERCOT ont déclaré que leurs préparatifs hivernaux réguliers n’étaient tout simplement pas suffisants pour l’ampleur et la gravité de la tempête. Il a également été rapporté que l’hivernage de l’équipement a été retardé ou reporté en raison des restrictions de Covid-19.

ERCOT fait partie d’une configuration unique dans laquelle la majeure partie du Texas fonctionne sur un réseau électrique distinct du reste des États-Unis. Une autre caractéristique de l’arrangement – la capacité des compagnies d’électricité à facturer des prix plus élevés lorsque la demande augmente – revient également hanter ERCOT, alors que les Texans ont protesté contre les factures astronomiques des services publics. « Prix abusif » et insulte aux blessures après la tempête.

