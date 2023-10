Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Keir Starmer se bat pour convaincre les députés travaillistes qu’il a adopté la bonne position sur le conflit Israël-Hamas – avec jusqu’à quatre membres du cabinet fantôme qui seraient sous surveillance pour leur démission hier soir.

Le leader travailliste est confronté à une agitation croissante parmi ses propres députés, des dizaines de personnes ayant signé une motion exhortant le gouvernement britannique à appeler à un cessez-le-feu immédiat.

Sir Keir a été contraint de tenir des discussions cruciales avec un groupe de députés travaillistes musulmans pour exprimer leur colère face à sa gestion de la crise – y compris des commentaires dans lesquels il semblait soutenir la coupure d’électricité et d’eau à Gaza.

Sarah Owen, la ministre fantôme de la foi, et Rachel Hopkins, ministre du Cabinet fantôme, font partie des quatre députés qui envisagent de démissionner, selon Les temps.

La députée Yasmin Qureshi, une ministre fantôme de l’égalité, a également défié les dirigeants en appelant à un cessez-le-feu dans les logements familiaux. Un porte-parole du parti travailliste n’a pas précisé si elle ferait l’objet de mesures disciplinaires.

Et plus de 150 conseillers travaillistes musulmans ont signé une lettre adressée à Sir Keir l’exhortant à soutenir un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.

Le leader travailliste s’est joint à M. Sunak pour soutenir des « pauses humanitaires » pour fournir de l’aide à Gaza alors que le pays fait face aux frappes aériennes d’Israël avant une invasion terrestre.

Mais Sir Keir n’a pas soutenu un cessez-le-feu à long terme, et il tente toujours d’apaiser la colère au sein du parti suite à son soutien à la coupure de l’électricité et de l’eau à Gaza dans une interview accordée à LBC quelques jours après l’attaque terroriste du Hamas du 7 octobre.

Ces commentaires – qu’il a depuis revendiqués – ont provoqué la démission de plusieurs conseillers travaillistes et provoqué la colère des députés.

Keir Starmer visite la mosquée du Centre islamique du sud du Pays de Galles (Le parti travailliste)

Plusieurs sources lors de la réunion de mercredi – tenue entre Sir Keir, son adjointe Angela Rayner et une douzaine de députés musulmans, dont le ministre fantôme Afzal Khan – l’ont décrite comme un exercice « constructif » au cours duquel les griefs ont été partagés.

Un député présent à la réunion a déclaré que Sir Keir était « en mode écoute », ajoutant que les députés « avaient l’occasion de se vider la tête ». L’ambiance a été décrite comme « généralement assez civilisée » mais aussi « assez ferme ».

« Il y a eu un consensus sur la nécessité d’un cessez-le-feu. Je ne pense pas qu’il en soit encore là », a ajouté le député. “Il a dit que les choses bougent, les choses évoluent, nous sommes déjà sur l’idée de faire une pause mais nous devons parvenir à un consensus.”

Un vétéran député travailliste a déclaré L’indépendant Les premiers commentaires de Sir Keir sur le conflit n’étaient « en aucun cas acceptables », mais il a déclaré qu’il n’avait pas pleinement « reconnu » l’erreur.

Le député a déclaré qu’une majorité de députés travaillistes souhaitent que Sir Keir appelle à un cessez-le-feu à Gaza, ajoutant qu’on en « parle beaucoup » sur les banquettes arrière. « Plus tôt il le demandera, mieux ce sera. Vous ne voulez pas attendre que des milliers de personnes supplémentaires soient tuées », a-t-il ajouté.

Les députés citent également un sondage YouGov du 19 octobre selon lequel plus des trois quarts des Britanniques ont déclaré qu’ils soutiendraient un cessez-le-feu immédiat.

Le Centre islamique du sud du Pays de Galles a accusé Sir Keir d’avoir « gravement déformé » ses entretiens avec des dirigeants musulmans lors d’une visite à la mosquée ce week-end.

Le leader travailliste a suscité la frustration après avoir partagé des photos de la réunion sur X, arguant qu’il avait « clairement indiqué que ce n’était pas et n’a jamais été mon point de vue qu’Israël avait le droit de couper l’eau, la nourriture, le carburant ou les médicaments ».

Sir Keir a également publié mercredi une déclaration affirmant que la quantité d’aide et de produits essentiels destinés à Gaza est « totalement insuffisante » et appelant à une « augmentation urgente des approvisionnements ».

Le député travailliste Khalid Mahmood, qui faisait partie des personnes présentes, a déclaré qu’il s’agissait d’une « très bonne » réunion. Il a déclaré à BBC Radio 4 MP programme : « Il ne s’agit pas d’une question de démission, car nous appartenons à un parti dans un but précis », a-t-il ajouté. “Quand vous êtes en dehors de cela, vous n’avez pas votre mot à dire, donc je n’encouragerais personne à démissionner.”

Dans une lettre de 150 conseillers, les conseillers de régions telles que Barking et Dagenham, Birmingham, Bradford, Blackburn, Bolton et Glasgow, ont déclaré : « Aucune nation, aucun peuple ou communauté ne devrait avoir à subir une punition collective et il devrait en être de même pour le peuple palestinien. »

Le 10 octobre, Sir Keir a été interrogé sur LBC si couper l’électricité et l’eau à Gaza – qui abrite plus de deux millions de Palestiniens – était une réponse appropriée de la part d’Israël. « Je pense qu’Israël a ce droit. C’est une situation continue”, a-t-il déclaré.

Ce n’est que le 20 octobre qu’il a cherché à clarifier sa position. « Je disais qu’Israël a le droit à l’autodéfense, et quand j’ai dit ce droit, je voulais dire que c’était ce droit à l’autodéfense », a-t-il déclaré aux chaînes de télévision. « Je ne disais pas qu’Israël avait le droit de couper l’eau, la nourriture, le carburant ou les médicaments. »