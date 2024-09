Quatre matchs des Canucks ne seront pas télédiffusés sur Sportsnet cette saison

Le calendrier télévisé des Canucks de Vancouver a été publié aujourd’hui et, pour la première fois depuis longtemps, tous les matchs ne seront pas présentés sur Sportsnet.

En fait, tous les jeux ne seront pas disponibles via la télévision traditionnelle.

Sportsnet diffusera 78 des 82 matchs de saison régulière des Canucks cette saison. Parmi ces 78 matchs, on retrouve des matchs régionaux, avec John Shorthouse, Dan Murphy et Dave Tomlinson ou Ray Ferraro. Il y a également des diffusions nationales, notamment Soirée du hockey au Canada jeux, mettant en vedette divers diffuseurs et animateurs.

Les quatre matchs restants seront diffusés via Amazon Prime, marquant la première fois que les matchs des Canucks seront diffusés exclusivement sur un service de streaming uniquement.

« Prime Monday Night Hockey » diffusera à la télévision nationale les matchs de la LNH la saison prochaine, à compter du 14 octobre. Amazon indique que les matchs seront diffusés au Canada sans frais supplémentaires pour les membres Prime, qui peuvent être achetés pour 9,99 $ par mois ou 99 $ par an.

Les Canucks seront présentés sur Amazon Prime quatre fois la saison prochaine :

23 décembre : San José @ Vancouver

6 janvier : Vancouver @ Montréal

27 janvier : Vancouver @ St. Louis

24 mars : Vancouver @ New Jersey

John Forslund et Jody Shelley sont les diffuseurs probables des jeux Amazon, selon les rapports de Jonah Sigel, un initié des médias sportifs.

Dernière minute : des sources me disent que, selon toute vraisemblance, Jody Shelley (@shellyhawk45) et Thomas Hickey (@Thomas_Hickey14) aucun accord n’a encore été signé mais tout semble aller bien. Hôtes du studio à déterminer — Jonas (@yyzsportsmedia) 19 août 2024

Les Canucks n’ont pas disputé de match de saison régulière qui n’était pas diffusé par Sportsnet depuis 2014, lorsque Rogers a arraché les droits de diffusion nationale à TSN. Les Canucks n’ont pas disputé de match qui n’était pas disponible à la télévision traditionnelle depuis qu’ils ont abandonné leurs diffusions à la carte, qui ont fait leurs débuts au début des années 2000.

Le camp d’entraînement débutera jeudi à Penticton. Les Canucks entameront leur saison préparatoire la semaine prochaine, à domicile contre le Kraken de Seattle, le 24 septembre. Le premier match de saison régulière de Vancouver aura lieu le 9 octobre, à domicile contre les Flames de Calgary.