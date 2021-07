Quatre marins indiens commencent à s’entraîner au Japon avant les Jeux olympiques de Tokyo

Les marins indiens, les premiers représentants du pays à atteindre Tokyo, ont installé leurs bateaux pour naviguer et ont eu leur première séance d’entraînement au port de plaisance d’Enoshima, lieu des compétitions de voile des Jeux Olympiques, jeudi. Quatre marins – Nethra Kumanan et Vishnu Saravanan (classe laser), KC Ganapathy et Varun Thakkar (classe 49er) – ont atteint Tokyo depuis leurs bases d’entraînement en Europe et se sont entraînés jeudi. Leurs bateaux avaient atteint la capitale japonaise il y a quelques jours et les marins ont dû les installer après les avoir récupérés auprès des autorités concernées.

Pendant que les marins effectuaient leur séance d’entraînement, les responsables indiens, dirigés par le chef de mission BP Baishya, et le médecin de contingent Dr. Arun Basil, se préparent à recevoir le premier groupe d’athlètes arrivant d’Inde.

Le premier groupe de 90 athlètes et officiels indiens quittera l’Inde le 17 juillet et atteindra le Japon le lendemain matin.

Les athlètes indiens font partie de ceux de 14 pays qui doivent subir trois jours de quarantaine extrêmement rigoureuse conformément aux nouvelles réglementations imposées par les autorités sanitaires locales.

Les responsables indiens se sont rendus au Village des Jeux mercredi et ont signalé à l’Association olympique indienne que toutes les installations étaient « très bonnes ».

Le président de l’IOA, Narinder Batra, a déclaré qu’il avait été informé que le problème de la salle à manger pendant la quarantaine supplémentaire « était également résolu ». Il n’a toutefois donné aucun détail sur la manière dont il avait été résolu.

