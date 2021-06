Quatre mannequins iPhone 13 posent pour une photo

Découvrez cette photo de mannequins iPhone 13, montrant les quatre modèles. Les mannequins ne sont pas des téléphones fonctionnels, ils représentent simplement les dimensions physiques d’un appareil, ce qui est utile pour concevoir et tester des boîtiers.

Il n’y a pas grand chose à voir, Apple réutilisera le design de la série 12 avec seulement de légères modifications. Vous avez peut-être déjà remarqué que les iPhone 13 et 13 mini sont passés à un placement diagonal pour les caméras arrière au lieu de vertical.

Unités factices : iPhone 13 Pro Max, 13 Pro, vanilla 13 et 13 mini

Sonny Dickson, qui a posté la photo, dit que l’iPhone 13 Pro Max est légèrement plus grand. En fait, tous les modèles devraient être légèrement plus épais (d’une fraction de millimètre) et avoir également des bosses de caméra plus épaisses. Cela est dû en partie aux batteries plus grosses et en partie aux caméras améliorées.

Les quatre modèles seront dotés d’une stabilisation par déplacement du capteur, selon les analystes de Force de tendance. Aussi, le module ultra large, présent sur les quatre iPhones, devrait bénéficier d’un objectif amélioré (6P) avec autofocus. Seuls les deux modèles Pro auront LiDAR, qui peut également être vu sur les mannequins.

Avec des mannequins déjà entre les mains des fabricants de coques, gageons qu’il existe déjà plusieurs coques iPhone 13 en vente sur certains sites. Voici un exemple :











Une coque iPhone 13 Pro Max

Quoi qu’il en soit, Apple essaierait de revenir à une révélation de septembre, après avoir dû la repousser d’un mois l’année dernière en raison de la pandémie. Ce n’est pas figé et le lancement peut être repoussé cette année aussi (la pénurie de semi-conducteurs n’arrange pas les choses).

La source