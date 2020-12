Quatre lions du zoo de Barcelone ont été testés positifs pour COVID-19[feminine, ont déclaré mardi les autorités vétérinaires, dans l’un des rares cas documentés dans le monde dans lequel de grands félins se sont contractés coronavirus .

Trois femelles nommées Zala, Nima et Run Run et Kiumbe, un mâle, ont été testées après que les gardiens eurent remarqué qu’ils présentaient de légers symptômes de coronavirus .

Deux membres du personnel du zoo ont également été testés positifs pour coronavirus , ont déclaré les autorités, après la détection de l’épidémie le mois dernier.

Les autorités enquêtent sur la manière dont les lions ont été infectés.

Les gardiens ont effectué des tests PCR sur les lions de la même manière que les humains sont testés car les animaux sont habitués à entrer en contact avec le personnel du zoo.

Le Service vétérinaire de Barcelone a contacté des experts internationaux et des collègues du zoo du Bronx à New York, où quatre tigres et trois lions ont été testés positifs pour COVID-19[feminine en avril. Tous récupérés.

Dans au moins un autre cas impliquant de grands félins, un tigre a été testé positif pour le virus et deux autres ont été présumés positifs après avoir brièvement présenté des symptômes au zoo de Knoxville dans l’État américain du Tennessee en octobre, selon le zoo.

« Les lions ont reçu des soins vétérinaires pour leur état clinique bénin – similaire à un état grippal très léger – grâce à un traitement anti-inflammatoire et une surveillance étroite, et les animaux ont bien répondu », a déclaré l’autorité de Barcelone.

Le mâle de quatre ans et les femelles, tous âgés de 16 ans, n’ont eu aucun contact avec d’autres animaux du zoo, qui est ouvert aux visiteurs.