Quatre lionceaux sauvés d’une Ukraine déchirée par la guerre trouvent un nouveau foyer aux États-Unis

Après avoir été sauvés d’une Ukraine déchirée par la guerre, quatre lionceaux, âgés de quatre à cinq ans, ont finalement trouvé leur nouvelle maison dans le Minnesota, aux États-Unis. Les oursons – Taras, Stefania, Lesya et Prada – ont été sauvés d’Odessa et sont arrivés mardi au Wildcat Sanctuary à Sandstone, Minnesota. Après avoir survécu à des bombardements occasionnels et à des attaques de drones en Ukraine, les oursons ont passé les trois dernières semaines à être soignés en Pologne.

Une fois les permis de voyage des oursons en règle, ils ont été chargés dans un bus pour un voyage de quatre heures de Poznan à Varsovie, en Pologne. Les oursons ont été placés dans l’avion après avoir passé la douane en Pologne, puis ils ont décollé pour un vol transatlantique de 12,5 heures à destination de Chicago. Les oursons ont ensuite été chargés dans notre véhicule de transport pour le trajet de plus de 7 heures jusqu’au sanctuaire. Les oursons ont été examinés par un vétérinaire et placés dans un endroit chaud pour se détendre une fois arrivés au Wildcat Sanctuary.

Une vidéo des oursons dans un confinement intérieur de fortune a été mise en ligne par le sanctuaire. “Avec l’aide de tant de personnes, à la minute où les permis ont été délivrés, nous avons finalement pu faire voler les quatre lionceaux de la Pologne au Minnesota, avec l’aide d’IFAW. Ils sont ici aujourd’hui, en sécurité au sanctuaire, et nous sommes ravis. Je sais que tu dois l’être aussi ! la légende lue.

La vidéo a reçu des commentaires positifs des utilisateurs d’Instagram, qui ont félicité les personnes qui ont amené les oursons au sanctuaire.

Un utilisateur a écrit : « C’est incroyable ce qui est possible lorsque les bonnes personnes prennent possession. Merci les gars d’avoir rendu cela possible. Un autre a commenté : « J’ai suivi leur voyage de l’Ukraine à la Pologne. Je suis tellement content qu’ils soient arrivés dans leur nouvelle maison. Soyez bénis, les gars.

Selon le Fonds international pour la protection des animaux, les zoos et sanctuaires européens n’étaient pas en mesure d’accueillir les oursons au moment de leur sauvetage. Les oursons sont sous la garde du Dr Andrew Kushnir, vétérinaire chez IFAW, depuis leur arrivée en Pologne. Il a également accompagné les oursons alors qu’ils s’envolaient vers les États-Unis.

