Quatre juges de la CIJ soutiennent que l’ordonnance du tribunal n’oblige pas Tsahal à arrêter toutes les opérations à Rafah

Quatre des 15 juges de la Cour internationale de Justice ont fait valoir que le dispositif clé de la décision de la Cour, rendue vendredi, n’exige pas qu’Israël mette immédiatement fin à toutes les opérations militaires à Rafah, mais plutôt qu’il mette spécifiquement un terme aux opérations militaires qui « pourrait entraîner la destruction physique totale ou partielle » des Palestiniens.

La clause pertinente dans le décision a déclaré qu’Israël doit « mettre immédiatement fin à son offensive militaire et à toute autre action dans le gouvernorat de Rafah, qui pourrait infliger au groupe palestinien de la bande de Gaza des conditions de vie susceptibles d’entraîner sa destruction physique en tout ou en partie ».

L’ancien président de la Cour suprême, Aharon Barak, qui est juge ad hoc à la CIJ dans l’affaire intentée contre Israël par l’Afrique du Sud, a écrit dans son opinion dissidente que la décision majoritaire « exige qu’Israël mette fin à son offensive militaire dans le gouvernorat de Rafah ». seulement dans la mesure où cela est nécessaire pour respecter les obligations d’Israël en vertu de la Convention sur le génocide. »

Par conséquent, selon Barak, « Israël n’est pas empêché de mener son opération militaire dans le gouvernorat de Rafah tant qu’il remplit ses obligations en vertu de la Convention sur le génocide ».

« En conséquence », a poursuivi Barak, « c’est une mesure nuancée, qui préserve le droit d’Israël de prévenir et de repousser les menaces et les attaques du Hamas, de se défendre et de défendre ses citoyens, et de libérer les otages. »

Le juge allemand Georg Nolte et le juge roumain Bogdan Aurescu – qui font tous deux partie des 13 juges qui ont voté en faveur de cette mesure – ont également soutenu l’interprétation du décret par Barak.

On s’attend à ce que cette interprétation – selon laquelle Israël n’est pas obligé d’arrêter toutes ses opérations à Rafah – devienne la position officielle du ministère de la Justice et du procureur général.

Des soldats de Tsahal opèrent dans la région de Rafah, dans la bande de Gaza, sur une photo autorisée à être publiée le 20 mai 2024. (Armée de défense israélienne)

La vice-présidente de la CIJ, Julia Sebutinde (Ouganda), qui a voté contre toutes les décisions vendredi, a mis en garde contre une mauvaise interprétation de la directive de la Cour comme exigeant un cessez-le-feu unilatéral israélien à Rafah. Sebutinde a également été le seul juge à voter contre toutes les mesures contenues dans la décision initiale du tribunal ordonnant à Israël de prendre des mesures pour prévenir les actes de génocide dans le cadre de sa lutte contre les terroristes du Hamas à Gaza.

« Cette mesure n’interdit pas totalement à l’armée israélienne d’opérer à Rafah. Au lieu de cela, elle ne vise qu’à restreindre partiellement l’offensive israélienne à Rafah dans la mesure où elle implique les droits garantis par la Convention sur le génocide », a-t-elle écrit vendredi.

Elle a mis en garde : « … cette directive peut être interprétée à tort comme exigeant un cessez-le-feu unilatéral à Rafah et équivaut à une microgestion des hostilités à Gaza en restreignant la capacité d’Israël à poursuivre ses objectifs militaires légitimes, tout en laissant ses ennemis, y compris le Hamas, libres d’attaquer sans qu’Israël soit mis en garde. en mesure de répondre. »

Selon cette interprétation, une opération militaire israélienne qui n’entraînerait pas la destruction massive de la vie civile palestinienne serait acceptable pour le tribunal.

La juge ougandaise Julia Sebutinde fait sa déclaration solennelle en tant que nouveau membre de la CIJ dans la Grande Salle de Justice du Palais de la Paix à La Haye, le 12 mars 2012. (CIJ)

Le juge sud-africain Tire Tladi a exprimé l’opinion inverse : « Aujourd’hui, la Cour a, en termes explicites, ordonné à l’État d’Israël de mettre fin à son offensive à Rafah. La Cour a déjà, bien que de manière implicite et indirecte, ordonné à l’État d’Israël de ne pas mener d’opérations militaires ailleurs dans la bande de Gaza, car de telles opérations empêchent l’acheminement de l’aide humaine et causent des dommages au peuple palestinien. La Cour a également réitéré son appel urgent au Hamas pour qu’il libère les otages.

Taldi ajoute : « La référence aux opérations « offensives » illustre que les actions défensives légitimes, dans les strictes limites du droit international, pour repousser des attaques spécifiques, seraient conformes à l’ordonnance de la Cour. Ce qui ne serait pas cohérent, c’est la poursuite de l’opération militaire offensive à Rafah et ailleurs, dont les conséquences sur les droits protégés par la Convention pour la prévention et la répression du génocide ont été dévastatrices.

Parallèlement à ses ordonnances concernant l’opération militaire israélienne à Rafah, le tribunal a également ordonné à Israël de « maintenir ouvert » le poste frontière de Rafah entre l’Égypte et Gaza pour permettre la « fourniture sans entrave et à grande échelle » de l’aide humanitaire à la région.

Le terminal de Rafah est fermé depuis que Tsahal a lancé une opération au début du mois pour prendre le contrôle du côté Gaza du portail. Israël reproche à l’Égypte d’avoir refusé de rouvrir le passage puisque le Caire ne veut pas le rouvrir tant que Tsahal gère efficacement l’autre côté, et Israël a du mal à recruter un autre organisme pour gérer le passage.

Troupes et chars de Tsahal du côté gazaoui du poste frontière de Rafah, le 7 mai 2024. (Armée de défense israélienne)

Le tribunal a également ordonné à Israël d’autoriser « l’accès sans entrave à la bande de Gaza » aux commissions d’enquête, aux missions d’établissement des faits ou à d’autres organismes d’enquête mandatés par l’ONU pour enquêter sur les allégations de génocide.

Cette ordonnance pourrait inciter les agences de l’ONU à envoyer des délégations pour ouvrir des enquêtes sur les allégations de génocide formulées par l’Afrique du Sud et d’autres pays contre Israël devant le tribunal.

Le tribunal a ordonné à Israël de lui faire rapport dans un délai d’un mois sur la manière dont il avait mis en œuvre les ordonnances.

Si le tribunal estime qu’Israël a violé ces ordonnances, il pourrait renvoyer ces violations au Conseil de sécurité de l’ONU, qui pourrait alors décider de prendre ou non des mesures punitives contre Israël.

Le personnel du Times of Israel a contribué à ce rapport.